Vivo: nowy smartfon z MediaTekiem Dimensity 900 w bazie Geekbench

Vivo szykuje nowe smartfona z procesorem MediaTek Dimensity 900. Informacje na temat jego specyfikacji pojawiły się w bazie Geekbench.

Vivo szykuje nowego smartfona, który już niedługo będzie rywalizował w średnim segmencie o portfele klientów. Tak w każdym razie wynika z ostatniego przecieku z bazy Geekbench.

O nowy urządzeniu, które funkcjonuje pod oznaczeniem V2123A, wiemy na razie niewiele. Wpis w bazie zdradza jednak sporo na temat jego specyfikacji. Telefon będzie wyposażony w najnowszy procesor firmy MediaTek, czyli układ Dimensity 900. To ośmiordzeniowa jednostka wykonana w litografii 6 nm, zbudowana z dwóch rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Standardowo jednym z elementów jest także modem 5G, więc można przypuszczać, że także nadchodzący smartfon Vivo będzie obsługiwał nowy standard łączności.

Co jeszcze wiemy o tajemniczym telefonie? Tyle, że będzie pracował pod kontrolą Androida 11, a na jego pokładzie znajdziemy 8 GB RAM.

Wszystko to przełożyło się na wyniki rzędu 3467 punktów dla wydajności jednordzeniowej oraz 8852 w teście wielowątkowym. To rezultaty zbliżone do dwuletnich flagowców pracujących pod kontrolą Snapdragona 855. Jeśli nowy średniak Vivo faktycznie będzie się mógł pochwalić taką mocą obliczeniową, raczej nie będziemy mieli powodów do narzekań.

Niestety na razie nie wiemy kiedy nowy smartfon zostanie zaprezentowany, ani nawet pod jaką nazwą trafi na rynek. Mamy jednak nadzieję, że informacje te trafią do sieci jak najszybciej.

Źródło zdjęć: Vivo, GSMArena

Źródło tekstu: GSMArena