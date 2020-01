Unia Europejska nie chce (jeszcze) zmusić Apple'a do porzucenia złącza Lightning

​ ​ W ostatnich dniach technologiczny świat obiegła informacja o tym, że Unia Europejska ostatecznie zmusi Apple do rezygnacji ze złącza Lightning. Prawda okazała się być nieco inna.

To prawda, Komisja Europejska już wcześniej wyrażała swoje niezadowolenie z tego, ze Apple nie używa USB-C tak jak inni. Pojawiały się też plany urzędowego zmuszenia Amerykanów do tego, ale Apple sam z siebie małymi kroczkami zbliżał się do spełnienia życzeń KE - dowodem jest choćby iPad Pro z 2018 roku. Apple dzięki Komisji Europejskiej wprowadził też adaptery Micro-USB-Lightning.

Tym razem chodziło jednak o coś całkowicie innego. Apel Komisji dotyczył ładowarek ściennych. Słowacki komisarz Maroš Šefčovič sprecyzował, że 10 lat temu było ponad 30 różnych typów, teraz są tylko trzy. Mimo tego stare ładowarki to aż 51 tysięcy ton elektrośmieci.

Źródło tekstu: the verge, wł