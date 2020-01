TP-Link Neffos C9s debiutuje na polskim rynku. To jeden z najtańszych smartfonów

TP-Link wprowadził do sprzedaży na polskim rynku budżetowy smartfon Neffos C9s. Urządzenie nie porywa specyfikacją, ale jego atutem ma być przede wszystkim niska cena.

Marka Neffos, za która stoi firma TP-Link, najwyraźniej postanowiła skupić się już tylko na rynku smartfonów z najniższej półki cenowej. Do taniego modelu Neffos C9 oraz jego większego wariantu C9 Max dołączył teraz Neffos C9s. Nie jest to jednak unowocześniona wersja poprzedników, lecz oddzielny model. TP-Link wycenił go na 379 zł. Co otrzymamy z tę kwotę?

TP-Link Neffos C9s to model z ekranem IPS 2,5D o przekątnej 5,71 cala, rozdzielczości HD+ (1520x 720), proporcjach 19:9 i gęstości 295 ppi. W górnej części wyświetlacza znajduje się wycięcie w kształcie kropli.

Wewnątrz obudowy o rozmiarach 148,3 x 72,3 x 8,85 mm (całość waży 150 g) znalazł się układ MediaTek MT6761, czyli Helio A22 – budżetowy SoC, który zawitał do wielu modeli z końca zeszłego roku, a jego przewagą w stosunku do tanich poprzedników MediaTeka jest nowszy proces technologiczny 12 nm. Układ bazuje na rdzeniach Cortex-A53 (4 x 2 GHz), a za grafikę odpowiada GPU IMG GE8300 660 MHz. Chipset do pomocy ma zaledwie 2 GB pamięci RAM, więc wydajność na pewno nie jest mocną stroną tego modelu. Pamięci wewnętrznej też nie ma zbyt wiele – w prostszej wersji jest to zaledwie 16 GB, w nieco lepiej wyposażonej 32 GB. Można jednak dołożyć karty pamięci do 128 GB.

Sekcję fotograficzną tworzy pojedynczy aparat tylny 13 Mpix (f/2,2) z PDAF oraz aparat do selfie 5 Mpix. Producent zachwala funkcję inteligentnego rozpoznawania scenerii głównego aparatu, która ma identyfikować fotografowane obiekty i dobierać parametry zdjęcia tak, by uzyskać jak najlepszą jakość obrazu. Z kolei zdjęcie selfie można poprawić, korzystając z 10-stopniowego inteligentnego trybu upiększania firmy Arcsoft.

TP-Link Neffos C9s to smartfon Dual SIM z dwoma złączami kart nano niezależnymi od złącza karty microSD – można więc jednocześnie korzystać z dwóch numerów i większej pamięci. Funkcje komunikacyjne zapewnia ponadto LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.0, a lokalizację GPS, GLONASS, Beidou i Galileo. W specyfikacji zabrakło jednak NFC.

Bateria ma pojemność 3000 mAh. Smartfonem zarządza system Android 9.0.

Neffos C9s dostępny jest w dwóch kolorach: czerwonym oraz połyskującym granatowym. Oferując ten model za 379 zł (cena za wersję 16 GB), producent zapewnia też 24-miesięczną gwarancję w systemie door-to-door.

