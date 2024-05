TicWatch Pro 5 Enduro. Wzmocniony smartwatch z Wear OS w sprzedaży

TicWatch Pro 5 Enduro to nowy model smartwacha firmy Mobvoi. Odświeżony wariant przynosi nieco zwiększoną odporność, jednak nie tak dużą, jak sugeruje nazwa.

Firma Mobvoi, niegdyś dość popularny producent smart zegarków z Wear OS, ostatnio usunęła się w cień, ale teraz przypomina o sobie nowym modelem TicWatch Pro 5 Enduro. To odświeżona wersja zegarka TicWatch Pro 5 z 2023 roku. Wyróżnik Enduro może sugerować zwiększoną odporność i gotowość do zastosowań w ekstremalnych sportach, jednak w rzeczywistości zmiany są dość powierzchowne.

TicWatch Pro 5 Enduro z wyglądu przypomina TicWatch Pro 5. Nowy model jest minimalnie cieńszy (ma wymiary 50,15 x 48 x 11,95 mm), przeprojektowaniu uległ bezel, który ma teraz charakterystyczne, wzmacniające rzeźbienia, bardziej pancerna z wyglądu jest także obrotowa koronka, jednak najważniejszą zmianą jest zastąpienie szkła Gorilla Glass szkłem szafirowym, co zapewnia większą odporność na zarysowanie.

Koperta wykonana jest z aluminium serii 7000 wzmocnionego nylonem i włóknem szkalnym – to jednak było już w poprzedniej wersji. Zegarek jest wodoszczelny do 5 ATM i zapewnia wytrzymałość MIL-STD-810H.

TicWatch Pro 5 Enduro doczekał się także nowego paska – zamiast silikonu jest bardziej wytrzymały i przyjazny dla skóry pasek 24 mm z fluoroelastomeru.

Niezmienne w TicWatch Pro 5 Enduro pozostaje to, co stanowi wizytówkę zegarków Mobvoi – czyli podwójny wyświetlacz, łączący warstwę AMOLED (1,43 cala, 466 x 466, Always On Display) z dodatkową, monochromatyczną warstwą ULP. Dzięki temu zegarek zużywa mniej energii i w trybie smartwatcha może pracować 90 godzin (3,5 dnia), a po włączeniu trybu Essential będzie działał nawet 45 dni. Akumulator ma pojemność 628 mAh.

Wewnątrz znalazł się procesor Snapdragon W5+ Gen 1, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC z płatnościami Google, odbiornik GPS, Beidou, GLONASS, Galileo i QZSS i zestaw podstawowych czujników monitorujących zdrowie i aktywność sportową – w tym SpO2 i temperaturę skóry.

TicWatch Pro 5 Enduro zarządzany jest przez system Google Wear OS 3.5, ale producent zapowiada aktualizację do nowszej wersji 4.0. W menu zegarka znajdziemy też duży wybór aplikacji sportowych i zdrowotnych stworzonych przez Mobvoi.

TicWatch Pro 5 Enduro wszedł już do sprzedaży na stronie producenta mobvoi.com i na Amazonie. Cena wynosi 359,99 euro, czyli ok. 1550 zł.



Źródło zdjęć: Mobvoi

Źródło tekstu: Opracowanie własne