Teufel wchodzi do Polski. Nasz kraj jest jednym z priorytetowych rynków dla niemieckiego producenta

Niemiecki producent sprzętu audio, firma Teufel, planuje ekspansję w Europie. Na liście rynków, na których chce się skupić to przedsiębiorstwo, znalazła się Polska. Teufel samodzielnie projektuje i sprzedaje urządzenia, starając się przyciągnąć fanów czystego brzmienia korzystnym stosunkiem jakości do ceny.

Głośniki z tradycją

Teufel jest niemieckim producent, który w 2019 roku świętował 40-lecie swojego istnienia. Przez ten czas przedsiębiorstwo rozwinęło się z niszowego podmiotu dla wąskiej grupy entuzjastów w uznaną markę. Firma sprzedaje swoje produkty przede wszystkim online, jednak w 2014 roku otworzono salon marki w Berlinie. Potencjalni nabywcy mogą tam skorzystać z porad ekspertów i przetestować sprzęt audio. W kolejnych latach powstały nowe sklepy, a producent ma plany dalszej rozbudowy siatki swoich salonów.

Sprzęt marki Teufel jest projektowany i konstruowany w laboratorium w Berlinie. Firma oferuje różnego rodzaju urządzenia audio, zaczynając od klasycznych głośników, poprzez głośniki przenośne, soundbary, radia internetowe, a na słuchawkach kończąc. Produkty wyróżniają się eleganckim designem oraz wysokiej jakości dźwiękiem w "przystępnej" cenie.

Wybrane produkty firmy Teufel

Kolumny Ultima 40 to najpopularniejszy sprzęt w ofercie niemieckiego producenta. Zapewniają one zbalansowany dźwięk, głęboki bas oraz elegancki design. Cechy te powinni docenić entuzjaści każdego rodzaju muzyki. Ultima 40 sprawdzą się także jako dodatkowe głośniki do telewizora. Zestaw dostępny jest w wersji pasywnej i aktywnej, a ich cena w sklepie internetowym firmy na stronie www.teufelaudio.pl wynosi odpowiednio 1999 zł i 3999 zł.

Głośnik przenośny ROCKSTER GO to propozycja dla osób podróżujących. Dzięki jego kompaktowym rozmiarom można się cieszyć muzyką w dowolnym miejscu. Głośnik jest odporny na działanie wody, zgodnie z normą IPX7, a jego akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki przez 12 godzin na jednym ładowaniu. Urządzenie ma wbudowany mikrofon, pozwalający korzystać z asystentów głosowych, takich jak Asystent Google lub Apple Siri. Cena głośnika wynosi 649 zł.

Bezprzewodowy soundbar Cinebar Lux to kolejna oferta firmy Teufel. Za wysoką jakość dźwięku odpowiada tu dwanaście głośników high-performance, cztery pasywne membrany basowe oraz technologie Dynamore Ultra i Dynamore 3D. Jak podaje producent, Cinebar Lux zapewnia wrażenia porównywalne z tymi zarezerwowanymi dla systemów kina domowego 5.1. Sundbar jest dostępny w sklepie internetowym Teufel w cenie 3399 zł.

W ofercie firmy Teufel znajdziemy też odbiornik radiowy. Radio 3sixty zapewnia, za pośrednictwem Internetu, dostęp do stacji radiowych z całego świata. Urządzenie jest również kompatybilne z usługą Spotify Connect. 360-stopniowy dźwięk oraz zintegrowany subwoofer oferują głębokie i czyste brzmienie w każdym kącie domu. Radio 3sixty kosztuje 1199 zł.

REAL BLUE to popularny model bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, które mają zamkniętą budowę oraz są wyposażone w dotykowy panel, który pozwala na sterowanie muzyką, głośnością oraz odbieranie połączeń. Słuchawki dostępne są także w wersji z aktywną redukcją hałasu otoczenia. Wbudowana bateria litowo-jonowa pozwala urządzeniu działać do 30 godzin bez konieczności ładowania. Słuchawki REAL BLUE mogą być nasze za 999 zł.

Źródło tekstu: Teufel (informacja prasowa)