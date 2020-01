TENAA ujawnia wszystkie szczegóły Realme X50 5G

​ ​ Już wcześniej wiedzieliśmy sporo na temat nadchodzącego nowego telefonu Realme. Teraz natomiast chińska TENAA ujawniła już naprawdę wszystkie szczegóły na temat Realme X50 5G.

Nowy smartfon będzie miał przekątną ekranu 6,57 cala, a układ Snapdragon 765G będzie współpracował z 6,8 lub 12 GB RAM oraz 64, 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Niestety nie uświadczymy miejsca na kartę microSD. Aparat główny będzie poczwórny: 64 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, natomiast aparat przedni będzie podwójny: 16 Mpix i 8 Mpix.

Akumulator będzie miał pojemność 4100 mAh i będzie można go naładować do 70% w ciągu 30 minut dzięki VOOC 4.0. Urządzenie pojawi się oficjalnie 7 stycznia i będzie mu towarzyszyła wersja Lite. To jednak nie koniec nadchodzących telefonów Realme - niedługo zadebiutuje też model C3, który póki co pozostaje większą tajemnicą.

Źródło tekstu: techandroids, wł