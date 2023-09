Nigdy nie ładuj tak telefonu. Grozi tragedią

Do nietypowego i pechowego zdarzenia doszło w jednym z domów w Indiach. Ładujący się telefon doprowadził do dużego wybuchu. Nieprzypadkowo – a niniejszy incydent stanowi obrazową lekcję dla wszystkich posiadaczy smartfonów.

Ładujący się telefon i łatwopalne środki to nie jest najlepsza kombinacja. Przekonali się o tym mieszkańcy miasta Nashik, a konkretnie dzielnicy Uttam Nagar, którzy mieli dużego pecha. Niestety, aż 3 osoby wylądowały z tego powodu w szpitalu.

Trzy osoby ranne i uszkodzony dom

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Ładujący się przy oknie telefon uległ zapłonowi, co doprowadziło do jego wybuchu. Pech chciał, że tuż obok stał dezodorant. Ten również zajął się ogniem i doprowadził do jeszcze większej eksplozji, którą usłyszeli pobliscy mieszkańcy.

Wybuch był tak duży, że nie tylko powybijał szyby w oknach, a nawet w stojącym przed domem samochodzie, ale uszkodził też okna w pobliskich domach. Niestety, w związku ze zdarzeniem aż 3 osoby uległy poważnym oparzeniom i trafiły do szpitala. Policja bada sprawę, ale powód wybuchu wydaje się oczywisty.

Tak telefonu lepiej nie ładuj

Trudno jednoznacznie określić, dlaczego telefon zapalił się w trakcie ładowania. Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa bateria, która mogła być już stara i mocno zużyta. Do podobnego, chociaż mniej tragicznego w skutkach zdarzenia, doszło kilka dni temu w jednej z polskich szkół podstawowych. Na szczęście w tym przypadku nikt nie ucierpiał.

Co warto zaś podkreślić, to lekcja, jaka płynie z tej sytuacji: producenci nie bez przyczyny zastrzegają w instrukcjach, by nie ładować urządzeń elektronicznych w pobliżu materiałów palnych i potencjalnie wybuchowych. Gdyby nie dezodorant, skutki incydentu z pewnością byłyby znacznie skromniejsze.

