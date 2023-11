Finał technologicznego szaleństwa z okazji Black Friday od TECNO

Trwa prawdziwe technologiczne szaleństwo z TECNO! To nie tylko okazja do zakupu smartfonów w niesamowicie niskich cenach, ale także idealny moment na odkrycie nowych, mobilnych technologii na wyciągnięcie ręki. To największa promocja marki od czasu pojawienia się w Polsce! Zapewniamy, że jest w czym wybierać.

Największym hitem tegorocznego Black Friday od TECNO jest z pewnością POVA 5 Pro 5G z unikalnym designem z obudową świecącą w 9 kolorach w różnych scenariuszach użycia. Smartfon wyposażony został w wydajny procesor MediaTek Dimensity 6080 5G z dedykowanym chłodzeniem komorą parową. To połączenie umożliwia korzystanie z urządzenia przez wiele godzin bez przerwy, eliminując jednocześnie obawy związane z przegrzewaniem. Jeśli często jesteście w biegu, POVA 5 Pro 5G dotrzyma Wam tempa dzięki turboładowaniu 68 W, które naładuje 50% baterii w zaledwie 15 minut.

Cena promocyjna: 999 zł

Cena regularna: 1399 zł

SPARK 10 Pro to jeden z pierwszych smartfonów TECNO wprowadzony na nasz rynek, który szybko zdobył uznanie fanów. Jeśli lubicie robić zdjęcia (i tylnym i przednim aparatem), warto zainteresować się tym modelem. Smartfon ma główny aparat 50 Mpix oraz przedni 32 Mpix z dedykowaną lampą błyskową. Nie musicie się też martwić o miejsce na Wasze foty, do dyspozycji macie nawet 256 GB pamięci. Dodatkowo, szklany tylny panel nadaje elegancji i sprawia, że smartfon po prostu wygodnie leży w dłoni.

Cena promocyjna: 649 zł

Cena regularna: 799 zł

Kolejnym smartfonem TECNO wartym uwagi jest SPARK 10 w wariancie 4/128 GB. Smartfon w promocyjnej cenie 399 zł (zamiast 599 zł) oferuje wiele za niewiele. Ekran o podwyższonym odświeżaniu 90 Hz gwarantuje płynniejsze działanie, a aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz przedni aparat z wbudowaną lampą błyskową stanowi potężne narzędzie do kreatywnego tworzenia własnych materiałów. Dzięki rozszerzeniu RAM do 8 GB smartfon działa niezwykle płynnie, a z ogromną baterią 5000 mAh dotrzyma Ci kroku nawet przez 2 dni. To prawdziwa Black Fridayowa bomba!

Cena promocyjna: 399 zł

Cena regularna: 599 zł

Pełna lista modeli biorących udział w promocji:

zakończenie promocji POP 7 2+64GB 299 zł 399 zł 100 zł 30 listopada SPARK 10 4+128GB 399 zł 599 zł 200 zł 30 listopada SPARK 10 8+128GB 599 zł 699 zł 100 zł 23 listopada SPARK 10 Pro 8+128GB 649 zł 749 zł 100 zł 30 listopada SPARK 10 Pro 8+256GB 649 zł 799 zł 150 zł 30 listopada POVA 5 Pro 5G 8+256GB 999 zł 1399 zł 400 zł 30 listopada



Produkty w promocyjnych cenach znajdziecie na Tecno-Store.pl oraz w sieciach Media Expert i Komputronik oraz na x-kom.pl. Warto się spieszyć, bo tego TECNOlogicznego szaleństwa doświadczycie tylko w najbliższych dniach.

