Tablet Redmagic odkrywa tajemnice. Zagrasz na nim w tytuły AAA

Już pojutrze firma Nubia zaprezentuje nowości gamingowej marki Redmagic, a wśród nich jest przeznaczony dla graczy tablet. Nowe informacje na temat tego urządzenia dostarczają ciekawych szczegółów.

Nowości Redmagic zostaną zaprezentowane 5 lipca i poza smartfonem Redmagic 8S Pro będzie to gamingowy tablet Redmagic o nieustalonej jeszcze nazwie. Producent podsuwa szczegóły tego urządzenia, zapowiada się naprawdę interesująco.

Potwierdzają się spekulacje, że nowość Redmagic może bazować na tablecie ZTE Axon Pad 5G, który miał swoją premierę w maju. Firma pochwaliła się, że tablet Redmagic ma dostarczony przez BOE ekran o przekątnej 12,1 cala, rozdzielczości 2.5K, w proporcjach 16:10, z odświeżaniem 144 Hz i o jasności do 600 nitów. Wyświetlacz oferuje 10-bitową paletę kolorów i 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3.

Silnikiem napędowym tabletu jest układ Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM. W najnowszym benchmarku AnTuTu 10 tablet wykręcił ładne 1 371 362 punktów.

Do czego można spożytkować taką moc? Nie tylko do najlepszych gier mobilnych, ale także do uruchamiania streamingowych i chmurowych gier AAA, za co odpowiada preinstalowana platforma X-gravity. Producent obiecuje płynne działanie gier z wysoką liczbą klatek na sekundę – średnia z godzinnej, intensywniej sesji ma wynosić 59,8 fps.

Platforma X-gravity ma też pozwolić na szybkie podłączanie i zarządzanie peryferiami – klawiaturami, myszkami i kontrolerami. Dzięki temu wrażenia z używania tabletu będą przypominały te, jakich dostarczają laptopy. Przestrzeń gier Red Devils dostarczy natomiast wtyczki i dodatkowe rozszerzenia, które jeszcze bardziej uprzyjemnią grę.

Źródło zdjęć: Nubia