Rutery Starlink będą obsługiwać zakresy 2.4GHz oraz 5GHz

Satelity Starlink latają sobie swobodnie (i zgodnie z planem) po niskiej orbicie, a my dzisiaj poznaliśmy pierwsze pewne informacje o dedykowanych im ruterach.

Space Exploration Technologies Corp. to oddział SpaceX odpowiedzialny za zbudowanie konstelacji satelitów, a następnie dostarczanie przez nie łączności internetowej. Cel to oczywiście umożliwienie korzystania z globalnej sieci mieszkańcom rejonów, którzy nie mają do niej dostępu. Firma Elona Muska zapowiada, że mieszkańcy USA będą mogli skorzystać z tego rozwiązania już do końca roku. Ale jeśli satelity nadają sygnał, to musimy mieć dla niego odbiornik - i taki już oficjalnie jest. FCC (Federal Communications Commission), czyli Federalna Komisja Łączności, regulująca zasady wykorzystania częstotliwości radiowych dla celów związanych z komunikacją) właśnie zaaprobowała przedłożony przez SpaceX projekt bezprzewodowych ruterów Starlink. Dzięki temu poznaliśmy kluczowe informacje o urządzeniach.

Zacznę od tego, że wyprodukuje je Taiwanese Wistron NeWeb Corporation. Jest to producent znany w branży, a z jego usług korzysta m.in. Apple. Ruter będzie miał kształt stożka, jego wysokość to 72,5 mm, a szerokość i podstawy 38,5 mm. Podstawa zostanie wykonana z aluminium, a reszta z tworzywa sztucznego.

SpaceX pozostaje jeszcze złożyć dwie aplikacje, w których wymienione zostaną podzespoły, a gdy to nastąpi, FCC ma 180 dni na przetestowanie urządzeń przed wydaniem zezwolenia na ich dopuszczenia do sprzedaży. Jednak już wiemy, że Starlink Router będzie obsługiwał Wifi 802.11b, 8.2.11a/g, 802.11n oraz 802.11ac. Przy tej ostatniej opcji będzie możliwy transfer z szybkością 866,7 Mbps. W ruterze zamontowana są dwie anteny PCB. Dzięki wsparciu dla MIMO sygnał ma być zawsze najmocniejszy.

Obietnica Elona Muska raczej się nie spełni - FCC zapowiada, że jeśli testy ruterów wypadną pomyślnie, oficjalne zdjęcia urządzenia i instrukcja dla użytkownika zostaną opublikowane w styczniu 2021 roku. A jeśli kogoś interesują wszystkie szczegóły techniczne, mam tu tabelkę z FCC:

Inne informacje na temat ruterów - w tym cena i dostępność sieci via satelity Starlink - nie są póki co znane. Jeśli jednak urządzenia pomyślnie przejdą testy, wszystko stanie się jasne w styczniu przyszłego roku.