Sony Xperia Pro – trochę telefon, a trochę zewnętrzny ekran dla aparatu

Telefony Sony Xperia nie mają się ostatnio najlepiej, ale to nie powód, by nie próbować czegoś nowego. Sony Xperia Pro kosztuje 2500 dolarów (tak, dwa i pół tysiąca), ale jest nie tylko telefonem, ale też zewnętrznym monitorem do aparatu fotograficznego.

Pomysł jest bardzo interesujący, ale cena budzi wątpliwości. 2500 dolarów to cena dwóch Xperii 1 II o niemal identycznej specyfikacji. Odważę się powiedzieć, że jest do tego brzydka i klockowata, ale to wina wzmocnionej obudowy IP65/68). Niemniej Xperia Pro może wypełnić niewielką, acz bardzo wymagającą niszę.

Co takiego oferuje Xperia Pro? Jej wnętrze to zwykły smartfon, raczej z wyższej półki niż z niższej. Jest tu Snapdragon 865, 12 GB RAM-u, 512 GB miejsca na dane i Android 10. Jest też modem 5G z obsługą pasma poniżej 6 GHz i fal milimetrowych oraz innowacyjna antena 360°, zapewniającą dobrą łączność nawet jeśli telefon jest w jakimś tłumiącym fale uchwycie – po prostu nie dojdzie do sytuacji, w której antena zostanie zasłonięta. Całość zasili akumulator 4000 mAh.

Warto zwrócić uwagę na ekran. Znalazł się tu 6,5-calowy panel HDR OLED o rozdzielczości 4K i proporcjach 21:9. Jak znam Sony, ekran to najlepsza część tego telefonu. Z tyłu znalazły się 3 aparaty z matrycami 12 MPix, z przodu jeden 8 MPix.

Ponadto koło gniazda USB-C do ładowania (i przesyłania danych) znalazł się port HDMI, przez który można podłączyć aparat lub kamerę. Telefon przejdzie wtedy w tryb twórcy i będzie wyświetlał obraz z matrycy aparatu na żywo. Na pewno będzie działać doskonale z serią Sony Alpha, ale nie będzie do nich ograniczony – w końcu to zwykłe HDMI.

Z tego poziomu można nie tylko zobaczyć podgląd na większym ekranie, ale też streamować na żywo, korzystając z łącza mobilnego. To spora zaleta dla bardzo, bardzo wąskiego grona odbiorców. Wierzcie lub nie, ale to jedno z tańszych i lżejszych rozwiązań do tego konkretnego zastosowania. Bo jeśli chodzi o podgląd na telefonie, większości z nas wystarczy aplikacja i łączność Wi-Fi z aparatem.

Xperia Pro początkowo będzie dostępna tylko w USA. Możliwe, że nigdy nie wejdzie do Europy.

