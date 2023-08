Sony Xperia 5 V prezentuje się w Geekbench. Będzie warto?

Sony Xperia 5 V już niedługo oficjalnie zadebiutuje na rynku. Przed premierą nowy japoński mały flagowiec zaliczył wizytę w bazie benchmarków Geekbench. Jak wypadł nowy telefon?

Sony tradycyjnie co roku prezentuje trzy smartfony. Pierwsza pojawia się Xperia 1, czyli duży flagowiec. Drugi w kolejności jest smartfon Xperia 10, czyli japoński średniak. Na samym końcu pojawia się Xperia 5. To mniejszy flagowiec, jeden z ostatnich takich na rynku. Jest jeszcze Asus Zenfone, ale... wygląda na to, że już niedługo. Marka z Republiki Chińskiej ma wycofać serię z rynku.

Sony Xperia 5 V debiutuje w Geekbench przed premierą

Do premiery Sony Xperii 5 V dojdzie już 1 września. Już wcześniej informowaliśmy, że sercem nowego telefonu będzie układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Możemy też spodziewać się zachowania jacka 3,5 mm i mniejszej liczby aparatów. Japończycy starają się od ostatniej generacji swoich telefonów dbać o cenę, wygląda na to, że to jeden z takich zabiegów.

Teraz w bazie benchmarków Geekbench pojawiła się Sony Xperia 5 V w wersji z 8 GB RAM. Nowy telefon zdobył 2004 punkty w teście jednego rdzenia i 5059 punktów w teście wielu rdzeni. Smartfon przeszedł test Geekbench w wersji 6.1.

Zobacz: Sony zaprasza na premierę smartfonu Xperia 5 V

Zobacz: Xperia 5 V na filmie. Sony zmniejsza liczbę aparatów i cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sony

Źródło tekstu: geekbench via gsmarena