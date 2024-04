Sony Xperia 1 VI rozczaruje fanów? Chodzi o aparat

Sony Xperia 1 VI w kolejnym przecieku. Tym razem poznaliśmy specyfikację wbudowanego aparatu.

Smartfony firmy Sony na przestrzeni ostatnich zdegradowane zostały do produktów niszowych, skierowanych de facto wyłącznie dla entuzjastów marki. Nadchodzący model Sony Xperia 1 VI ma to szansę zmienić, porzucając część "ekstrawaganckich" rozwiązań pokroju wyświetlacza 4K o proporcjach 21:9. Wygląda jednak na to, że w innych obszarach flagowiec nie przyniesie istotnych usprawnień.

Sony Xperia 1 VI bez nowego aparatu

Według jednego z ostatnich przecieków model Sony Xperia 1 VI będzie wyposażony w identyczną konfigurację aparatów do poprzednika. To oznacza główny moduł z sensorem 1/1,35" o rozdzielczości 48 Mpix i obiektywem o przysłonie f/1.9 i ogniskowej odpowiadającej 24 mm dla pełnej klatki oraz towarzyszące mu aparaty ultraszerokokątny i tele o rozdzielczości 12 Mpix. Trudno w związku z tym oczekiwać jakiejkolwiek poprawy w zakresie jakości zdjęć i filmów, chyba że na poziomie czysto software'owym.

Oczywiście aktualnie operujemy na niepotwierdzonych doniesieniach - do czasu ich weryfikacji warto podchodzić do nich z pewną rezerwą. Jeśli jednak wierzyć plotkom, jakoby nowy telefon miał zostać zaprezentowany już w maju 2024, niebawem powinniśmy mieć na jego temat znacznie więcej informacji.

