Sony ma nowe słuchawki douszne WF-1000XM5 z ANC. Znamy cenę

Sony zapowiada wprowadzenie nowego modelu słuchawek dousznych WF-1000XM5. W sprzedaży będą dostępne w sierpniu, a ich cena zdradza zdecydowanie high-endowy charakter zestawu.

Firma Sony zapowiedziała powiększenie serii słuchawek 1000X o nowy model TWS – WF-1000XM5. Wśród podkreślanych przez producenta cech są możliwości muzyczne i zaawansowany system redukcji hałasu. Niestety, w zapowiedzi Sony zabrakło dokładnych danych technicznych, producent pochwalił się za to nowymi funkcjami.

Zastosowane w WF-1000XM5, działające w czasie rzeczywistym procesory dźwięku i mikrofony połączono ze specjalnie opracowanym przetwornikiem akustycznym Dynamic Driver X. W kopułce i krawędzi membrany połączono różne materiały, co ma zapewniać czyste tony wysokie i głęboki, bogaty bas o niskim poziomie zniekształceń. Nowo opracowany przez Sony zintegrowany procesor V2 zapewnia 24-bitowe przetwarzanie sygnału audio i wysoką jakość wzmocnienia analogowego.

Sony zachwala, że dzięki temu udało się uzyskać szeroki zakres odtwarzanych częstotliwości, głęboki bas i czystość wokali. Producent przekonuje, że słuchawki zaprojektowano z myślą o dźwięku tak dobrym, by można było czuć się jak w studiu podczas sesji nagraniowej ulubionego wykonawcy.

Mają po trzy mikrofony

Każda ze słuchawek WF-1000XM5 jest wyposażona w trzy mikrofony, z których dwa to mikrofony sprzężenia zwrotnego, osłabiające niskie częstotliwości. Za redukcję hałasu odpowiada specjalny procesor QN2e HD.

W nowych słuchawkach za czystość głosu podczas rozmów odpowiadają także oparty na sztucznej inteligencji algorytm redukcji hałasu, wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej (DNN) i czujniki przewodnictwa kostnego. Dodatkowe tłumienie zapewniają siatkowe maskownice mikrofonu, osłabiające odgłosy wiatru.

Słuchawki WF-1000XM5 obsługują technologię High-Resolution Audio Wireless, realizowaną dzięki kodekowi LDAC. System DSEE Extreme interpoluje w czasie rzeczywistym muzykę cyfrową poddaną kompresji. Nie zabrakło technologi dźwięku przestrzennego 360 Reality Audio.

Nowe słuchawki Sony są również wyposażone w technologię śledzenia ruchów głowy. Zapewnia ona słuchaczowi automatyczną korektę pola akustycznego kompensującą ruchy głowy, co ma znaczenie podczas oglądania filmów. Po podłączeniu do zgodnego smartfonu (z systemem Android 13) i serwisu (obecnie Netflix i YouTube) dźwięk jest dokładnie dopasowany do ekranu smartfonu.

Sony przygotowało też coś dla użytkowników poszukujących wrażeń nie tylko w muzyce i filmach. Słuchawki WF-1000XM5 wykorzystują nową technologię czujników i dźwięku przestrzennego, oferując dzięki temu realistyczny dźwięk w grach z rozszerzoną rzeczywistością, takich jak Ingress firmy Niantic. Dzięki śledzeniu ruchów głowy dźwięk dobiega z różnych stron i pasuje do akcji na ekranie.

Funkcja Auto Play sprawia, że odtwarzanie muzyki w słuchawkach WF‑1000XM5 włącza się i wyłącza automatycznie, bez podejmowania żadnych działań przez użytkownika. Można określić, z jakim opóźnieniem ma włączyć się dźwięk po włożeniu czy wyjęciu słuchawek. Ułatwieniem są też powiadomienia dźwiękowe gdy telefon jest schowany w kieszeni.

Słuchawki WF-1000XM5 mają również popularne funkcje z innych słuchawek firmy Sony, takie jak Adaptive Sound Control i Speak-to-Chat. Tryb połączenia wielopunktowego umożliwia sparowanie słuchawek z dwoma urządzeniami Bluetooth równocześnie. Gdy zadzwoni telefon, słuchawki automatycznie przełączają się na odpowiednie urządzenie. Dodatkowym ułatwieniem w łączeniu jest zgodność z technologiami Fast Pair i Swift Pair. Słuchawki WF-1000XM5 można również obsługiwać głosem, z użyciem wybranego asystenta głosowego.

8 godzin pracy na akumulatorze

Nowe słuchawki są o 25% mniejsze i o 20% lżejsze od swoich poprzedniczek (WF-1000XM4), a przez to wygodniejsze w noszeniu przez dłuższy czas. W komplecie dostarczane są wkładki douszne w czterech rozmiarach, w tym miniaturowe SS. Wkładki douszne, izolujące od hałasu, są wykonane ze specjalnie opracowanej pianki poliuretanowej, która osłabia hałas w paśmie wysokich częstotliwości.

Słuchawki zapewniają odporność IPX4, chroniącą przed potem, pryskającą wodą lub lekkim deszczem.

Producent obiecuje 8 godzin pracy na akumulatorze. W razie potrzeby krótkie 3-minutowe ładowanie wystarczy na 60 minut odtwarzania, a technologia Qi umożliwia ładowanie bezprzewodowe.

Słuchawki WF-1000XM5 trafią do sprzedaży w sierpniu 2023 r., w kolorze czarnym i srebrnym. Ich cena w Polsce ma wynieść około 1400 zł.

