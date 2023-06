Sony nigdzie się nie wybiera. Przez wiele lat będziemy mogli cieszyć się nowymi Xperiami. To bardzo dobra wiadomość.

W ostatnim czasie byliśmy świadkami zmierzchu różnych wielkich marek. Z rynku mobilnego odeszły takie firmy jak LG czy BlackBerry. Nokia zniknęła i wróciła, ale nie jest to ta sama Nokia co kiedyś. Markę przywrócił HMD Global. Byliśmy też świadkami zmierzchu HTC.

Sony nigdzie się nie wybiera. Będą nowe Xperie

Sony to jeden z producentów, dla których sukcesem jest 1% udziału w rynkowym torcie. Wyniki sprzedaży smartfonów Xperia oscylowały w ostatnich latach wokół 4-5 milionów urządzeń rocznie. Topowe marki sprzedają tyle jednego modelu w miesiąc.

Japończycy mówili już wcześniej, że nie zamierzają się nigdzie wybierać. Powodem obecności na rynku ma być chęć bycia na bieżąco z technologią. Wszystkie inne segmenty firmy notują rekordowe zyski, a mobilna część firmy to tylko... część jednego działu. Nawet nie żaden osobny dział. Jest z czego dopłacać.

Teraz otrzymaliśmy kolejny dowód na to, że Japończycy nie skończą wydawać nowych Xperii. Sony zawarł nowe porozumienie z Qualcommem na dostawę układów mobilnych. Jest ono wieloletnie. Wygląda na to, że Sony spokojnie planuje przyszłość na lata do przodu.

I bardzo dobrze. Smartfony Sony są jedyne w swoim rodzaju. Flagowce, które nadal mają jacka 3,5 mm, mniejsze flagowce i gniazdo karty SIM, które wyciągniemy bez kluczyka. Byłaby wielka szkoda, gdyby Xperia zniknęły z rynku.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: qualcomm, wł