Sony dementuje: Sony Xperia 1 III dostanie dwie aktualizacje

Sony na szczęście zdementował doniesienia swojego holenderskiego oddziału. Sony Xperia 1 III dostanie tradycyjnie dwie duże aktualizacje Androida, a nie tylko jedną.

Ostatnio cały technologiczny świat obiegły słowa holenderskiego oddziału Sony. Mogliśmy się dowiedzieć, że kosztujący 5800 złotych smartfon Sony Xperia 1 III dostanie zaledwie jedną aktualizację Androida. To tyle, ile otrzymują budżetowce. Niestety, ale Sony swoimi decyzjami sprawił, że brzmiało to wiarygodnie. Wszyscy zaznaczali jednak, że mają nadzieję na oficjalne zaprzeczenie Sony. Tak też się stało. Sony potwierdził, że Sony Xperia 1 III dostanie dwie aktualizacje Androida. Śmiało możemy założyć, że dokładnie tak samo będzie z modelem Sony Xperia 5 III.

Otwartym pozostaje pytanie o to, czy holenderski oddział Sony popełnił błąd, czy Japończycy naprawdę mieli takie plany, ale wycofali się przez krytykę. Mamy nadzieję, że chodzi o pierwszą opcję. Szkoda by było, gdyby ostatnio poprawiająca się sytuacja Sony na rynku mobilnym znowu miała się pogorszyć. Tegoroczna oferta Sony to średniopółkowa Xperia 10 III za 1900 złotych, mniejszy flagowiec Xperia 5 III za 4500 złotych i większy flagowiec Sony Xperia 1 III za 5800 złotych.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony