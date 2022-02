Snapdragon Wear 5100 i 5100+ to nowe procesory do smart zegarków Google

Qualcomm pracuje nad nowymi procesorami – Snapdragon Wear 5100 i 5100+ do smartwatchy z systemem Google Wear OS. Zapewnią jeszcze więcej mocy, ale od ich premiery może nas dzielić jeszcze kilka miesięcy.

Inaczej niż w przypadku układów SoC dla smartfonów, na zegarkowym runku Qualcomm nie wykazuje bardzo wielkiej aktywności. Ostatnie chipsety z rodziny Snapdragon Wear 4100 miały swoją premierę w połowie 2020 roku i mimo że dobrze spełniały swoje zadania, czas na nowszą generację – i tu nadchodzą Snapdragon Wear 5100 i 5100+.

Qualcomm zapowiadał te procesory już w zeszłym roku. Teraz informacje na ich temat wypłynęły nieoficjalnie, więc do rynkowego debiutu jest jeszcze trochę czasu – w spekulacjach pojawia się termin „za kilka miesięcy”.

Układy Wear 5100 i 5100+ mają być wykonane w litografii 4 nm, co oznacza gigantyczne usprawnienie w stosunku do poprzedniej generacji (12 nm). Mają się składać z czterech rdzeni ARM Cortex-A53 o taktowaniu 1,7 GHz, a także grafiki Adreno 702 z zegarem 700 MHz. Procesor będzie przystosowany do pracy z pamięcią RAM LPDDR4X o wielkości do 4 GB oraz pamięcią wewnętrzną eMMC 5.1.

W przypadku rdzeni CPU nie ma więc żadnej zmiany w porównaniu do Wear 4100, jednak nowszy proces technologiczny ma zapewnić większą wydajność.

Snapdragon Wear 5100 i 5100+ będą się trochę różniły konstrukcyjnie. Ten pierwszy będzie miał odseparowany właściwy procesor od układu zarządzania energią, model 5100+ będzie je miał zintegrowane. Oznacza to nie tylko bardziej zwartą konstrukcję, ale również obsługę trybu głębokiego uśpienia o bardzo niskim poborze mocy. Zegarek będzie mógł na przykład komunikować się przez Bluetooth, pobierając niewiele energii, za to główne rdzenie procesora pozostaną wyłączone. Taka konstrukcja Snapdragona Wear 5100+ zapewni więc dłuższy czas pracy, co przy obecnych maksymalnie trzech dniach w Wear OS może okazać się kluczowym usprawnieniem.

Snapdragon Wear 5100 i 5100+ mają być też wyposażone w jednostkę przetwarzania obrazu ISP, która pozwoli na wyposażenie urządzenia w dwa aparaty 13 Mpix i 16 Mpix z nagrywaniem i rozmowami wideo 1080p. Nowe procesory zapewnią też wsparcie dla Bluetooth 5.2 oraz LTE.

Co ciekawe, z doniesień wynika, że Wear 5100 i 5100+ tworzone są nie tylko z myślą o Google Wear OS, ale także o urządzeniach z pełnym systemem Android.

Według serwisu Winfuture produkcją nowych układów ma się zająć Samsung Semiconductor, a ich premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy Oznacza to, że zegarki ze Snapdragonami Wear 5100 i 5100+ wejdą na rynek dopiero pod koniec roku.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Winfuture