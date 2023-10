Snapdragon 8 Gen 3 bije rekord. Nowy układ będzie prawdziwą rakietą

Zbliża się premiera nowego układu Snapdragon 8 Gen 3. Wiadomo już, że flagowa jednostka firmy Qualcomm przyniesie dość duży skok wydajności. Znamy wyniki testu AnTuTu.

Już w tym miesiącu, a konkretnie 24 października, podczas wydarzenia Snapdragon Summit 2023 zostanie zaprezentowany nowy układ Snapdragon 8 Gen 3. Mimo że premiera jest tuż za rogiem, producentowi wciąż udaje się zachować w tajemnicy najważniejsze informacje, a przecieki nie ujawniają wszystkiego.

Im jednak bliżej daty premiery, tym więcej w końcu wiemy. Snapdragon 8 Gen 3 został przetestowany w AnTuTu 10, o czym donosi Digital Chat Station. Jednostce udało się przekroczyć pułap 2 mln punktów. Dotąd była to granica na Androidzie nieosiągalna, a najlepsze smartfony ze Snapdragonem 8 Gen 2, jak na przykład testowany niedawno Redmagic 8S Pro, wykręcają mniej niż 1,65 mln punktów.

Na te ponad 2 mln łącznych punktów składa się m,in. 440 tys. punktów w teście CPU i 840 tys. punktów w pomiarze GPU. Z wyliczeń wynika, że w porównaniu do Snapdragona 8 Gen 2 nowa jednostka zapewni przyrost mocy CPU o 15,7%, co jest wartością raczej niewielką, ale jednocześnie aż o 40% w przypadku GPU, co oznacza już dość wyraźny skok wydajności, który może oznaczać jeszcze lepsze możliwości graficzne smartfonów.

Z doniesień Digital Chat Station wynika, że Snapdragon 8 Gen 3 przygotowany jest też do nowego standardu pamięci RAM, czyli LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo) o prędkości 9,6 Gb/s. Taka pamięć o wielkości 16 GB znalazła się na platformie testowej Qualcomma wraz z pamięcią UFS 4.0 o wielkości 1 TB.

Z innych przecieków wynika, że Snapdragon 8 Gen 3 wykonany jest w układzie klastrów 1+3+2+2 z głównym rdzeniem Cortex-X4 o maksymalnym taktowaniu 3,3 GHz, z grafiką Adreno 750 i modemem Snapdragon X75 o prędkości do 10 Gb/s.

