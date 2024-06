Ekspert: smartfony zniknęły, choć pewnie o tym nie wiesz

Smartfony to już przeszłość, teraz mamy nowe intellifony, które lada moment nie do poznania odmienią rynek – przekonuje analityk Wamsi Mohan z Bank of America.

O tym, że dni smartfonów są policzone, rozmaite autorytety trąbią od lat, choć tak naprawdę niewiele z tego bajania wynika. Martin Cooper, wynalazca pierwszego telefonu komórkowego, narzekał na targach MWC 2023 w Barcelonie, że dzisiejsze telefony są stworzone w oderwaniu od anatomii człowieka, co za tym idzie niewygodne. Niejako na dowód jego słów stworzono inteligentną broszkę Humane AI Pin, ale delikatnie mówiąc, rynku ona nie podbiła. Zresztą, podobnie jak inny wariant tej proergonomicznej koncepcji – Rabbit R1.

Czy to jednak oznacza, że smartfony pozostaną z nami na kolejne dekady? Wamsi Mohan, szanowany analityk z Bank of America, jest zdania, że ich dni są policzone. Rynek mają przejąć urządzenia nowej kategorii, które ekspert określa mianem intellifonów (od ang. artificial intelligence – sztuczna inteligencja).

Niemniej nie liczcie tu na fajerwerki. Intellifon to nic innego jak smartfon wykorzystujący w zwiększonym stopniu algorytmy sztucznej inteligencji, choć sam Mohan w liście otwartym do klientów Bank of America tłumaczy, że jest to dostateczna nowinka, by mówić o zupełnie nowej kategorii urządzeń. Co więcej, jest przekonany, że „zmiana tego kalibru zdarza się nie częściej niż raz na 10 lat”.

Wraz z rozwojem technologii sztucznej inteligencji przepaść między telefonami intellifon a tradycyjnymi smartfonami prawdopodobnie jeszcze bardziej się powiększy, oferując jeszcze bardziej wyrafinowane i spersonalizowane funkcje, co wzbudzi wśród konsumentów naturalną chęć modernizacji

– kontynuuje Wamsi Mohan.

Intellifony mają w opinii analityka stanowić rozwiązanie problemu, z którym dziś producenci borykają się coraz częściej. Mianowicie przekonać konsumentów do tego, że nowy model warto kupić co roku, gdyż może zapewnić to wymierne korzyści w dziedzinie funkcjonalności. Byłby to więc duchowy powrót do pierwszej dekady XXI wieku i debiutu iPhone'a w czerwcu 2007 roku, gdy każdy kolejny model stanowił widoczny gołym okiem krok naprzód.

Wamsi Mohan sądzi również, że sztuczna inteligencja w telefonach ostatecznie zdewaluuje w roli urządzeń konsumenckich komputery, które jego zdaniem są mniej poręczne, a co za tym idzie trudniejsze do wykorzystania jako sprzęt codziennego użytku. Wśród najważniejszych argumentów przemawiających za takim obrotem spraw wymienia technologie VR oraz AR, a także monitoring zdrowia. Wszystko to w jego ocenie skutecznie zachęci publikę do intellifonów, jednocześnie wybijając z głów alternatywy.

