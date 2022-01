Smartfony Oppo Reno7 wychodzą z Chin. Wkrótce premiera

Pod koniec listopada Oppo zaprezentowało swoja najnowszą serię smartfonów Reno7. Dotąd trzy, reprezentujące ją modele dostępne były wyłącznie w Chinach, firma zapowiedziała jednak ich premierę na nowym rynku.

Jak wynika z oficjalnej zapowiedzi producenta, smartfony Oppo Reno7 poza Chinami wejdą w pierwszej kolejności do sprzedaży w Indiach. Prezentacja urządzeń na tym rynku została zapowiedziana na 4 lutego. Jak sugeruje GSM Arena, jest to równoznaczne z globalną premierą serii Oppo Reno7, co powinno oznaczać też, że urządzenia wkrótce trafią też do Europy. Na razie jednak producent nie zdradził na ten temat żadnych szczegółów.

Oppo Reno7 – jakie modele?

Z sugestii producenta wynika, że w Indiach zadebiutują dwa modele – podstawowy Oppo Reno7 5G oraz Oppo Reno7 Pro. Tych urządzeń należy się także spodziewać na innych rynkach światowych. Nie jest jednak jasne, czy trafi na nie najtańszy Reno7 SE.

Najbardziej zaawansowany Oppo Reno7 Pro 5G ma ekran AMOLED 90 Hz o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD. Napędza go układ MediaTek Dimensity 1200 wspierany prze do 12 GB RAM. Pamięć wewnętrzna ma 256 GB. Zdjęcia wykonany aparatem z główną matrycą 50 Mpix (Sony IMX766, f/1,8). Oppo chwali się też przednim aparatem Sony IMX709 o rozdzielczości 32 Mpix, który ma zapewnić zdjęcia selfie o jakości jak z lustrzanki. Baterię o pojemności 4500 mAh można naładować z mocą 65 W. Wszystkim dyryguje Androida 11 z ColorOS 12.

Podstawowy Oppo Reno7 5G to smartfon napędzany przez układ Snapdragon 778G, któremu towarzyszy do 12 GB pamięci RAM. Ekran AMOLED ma mniejszą przekątną 6,43 cala (Full HD+, 90 Hz), a sekcję foto tworzą aparat 64 Mpix (f/1.7), szerokokątny 8 Mpix (f/2.2) oraz makro 2 Mpix. Przedni również ma 32 Mpix. Akumulator 4500 mAh zasilany jest z mocą 60 W.

Trzeci przedstawiciel serii, Oppo Reno7 SE 5G, który może nie wyjść z Chin, ma podobne parametry, jak wariant podstawowy, ale jego sercem jest MediaTek Dimensity 900. Pamięć RAM wynosi maksymalnie 8 GB, główny aparat oferuje rozdzielczość 48 Mpix, a przedni – 16 Mpix. Akumulator 4500 mAh ładowany jest z mocą 33 W.

