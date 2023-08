Brak portu jack to nuda. Oni wywalili ze smartfonu ekran

Humane Ai Pin ma być pierwszym smartfonem pozbawionym ekranu. Jak zadziała? Inaczej niż wszystko inne.

Złącza słuchawkowe, czytniki kart pamięci czy wreszcie fizyczne klawiatury – to wszystko rozwiązania, które z biegiem lat zdążyły ze smartfonów zniknąć. Raz na rzecz pomysłów postrzeganych za nowocześniejsze, jak ekrany dotykowe, innym razem na kanwie popularności łączności bezprzewodowej, a niekiedy „bo tak”. Bądź co bądź, do określonej formy smartfonu A.D. 2023 konsumenci zdołali się przyzwyczaić i oto mamy efekt w postaci dziesiątek niemal bliźniaczych modeli w sklepach.

Nie zaliczy się do niech jednak Humane AI Pin, który, jak przekonują twórcy, będzie pierwszym na rynku smartfonem bez ekranu. Ale jak w takim razie ma być obsługiwany? – zapytacie. Odpowiedź brzmi: dzięki wbudowanemu mikroprojektorowi i poleceniom głosowym.

Humane AI Pin, czyli smartfon bez ekranu

Zasadniczo rzecz ujmując, konstrukcja zaprojektowana przez amerykański start-up jest niezwykle osobliwa. Bardziej niż klasyczny telefon, przypomina przypinkę do marynarki, a chcąc skorzystać z urządzenia, wcale nie trzeba mieć wolnej ręki. W myśl założeń za większość interakcji powinien odpowiadać interfejs głosowy, wspierany projektorem dopiero wtedy, gdy zachodzi potrzeba obrazowego przedstawienia jakiejś rzeczy, np. mapy w nawigacji.

Idea zdaniem twórców jest taka, by umożliwić korzystanie z telefonu „w bardziej naturalny sposób”, bez nadwyrężania kręgosłupa i zajmowania miejsca w kieszeni opasłym sprzętem. Hasło reklamowe brzmi: „weź AI ze sobą gdziekolwiek zechcesz”. A docelowy sprzęt ma stanowić propozycję dla tych, którzy są „zmęczeni” dotychczasową formą smartfonów.

Za sterami człowiek z ciekawym CV

Projekt był po raz pierwszy anonsowany już na początku roku, ale wówczas nie przedstawiono choćby jego nazwy handlowej. Nieznana była także data premiery. Teraz dowiadujemy się, że nietypowy smartfon marki Humane zadebiutuje właśnie jako AI Pin i stanie się to 14 października 2023 roku. Potwierdzono ponadto, że gadżet otrzyma chip marki Qualcomm, niestety nie wiemy jaki dokładnie.

Jako ciekawostkę warto natomiast nadmienić, że głównym architektem Humane AI Pin jest Ken Kocienda. Jego nazwisko może co prawda wydawać się mało znane, ale należy zauważyć, że jest to człowiek, który zaprojektował m.in. pierwszą klawiaturę dla iPhone'a, pracując dla Apple przez łącznie około 16 lat. MIał też okazję odpowiadać za UX w narzędziach Airbnb.

