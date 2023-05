Polacy robią tak regularnie. To świetny sposób, by zepsuć telefon

Nagrywanie koncertu, choć kuszące, nie zawsze jest dobrym pomysłem. W skrajnych przypadkach może nawet uszkodzić smartfon.

Koncerty dla wielu ludzi są wydarzeniem wywołującym silne emocje. Niekiedy na scenie po raz pierwszy na żywo widzimy od dawna podziwianego idola, słuchamy jego głosu i przeżywamy moment z innymi fanami, co pozwala nam poczuć się częścią większej wspólnoty.

Oczywistym jest, że chcemy utrwalić to wydarzenie, tak, by móc wracać do niego poprzez filmy, wprowadzające nas ponownie w nastój panujący na koncercie. Niestety nie zawsze myślimy o konsekwencjach naszego zachowania w stosunku do sprzętu, który posiadamy.

Tajemnicze paski na obrazie – o co chodzi?

Niedawno we Włoszech jeden z uczestników koncertu w Neapolu przekonał się o tym, że poza ceną biletu, koncert może uszczuplić jego portfel o koszt telefonu. Wideo, które obrazuje, co stało się z jego sprzętem, zamieszczone zostało na kanale ViralHog na YouTubie. Film pokazuje uszkodzenia, które spowodowane miały być oddziaływaniem laserów na czujnik fotograficzny.

Zgodnie z opisem mieszkańca Włoch, lasery, stosowane do uatrakcyjnienia wydarzenia muzycznego, miały wypalić sensor aparatu. Na filmie zamieszczonym w Internecie możemy zobaczyć pojawiające się na obrazie linie. Zakłócenia na nagraniu zaczynają powstawać, gdy smartfon narażony był bezpośrednio na promienie lasera.

Sony mówi wprost: żadnych laserów

Ostrzeżenia na temat możliwości uszkodzenia telefonów zamieszcza między innymi Sony. Producent sprzętów odradza ekspozycję obiektywów na bezpośrednie działanie laserów, takich jak te stosowane na koncertach. Firma wskazuje, że może to spowodować uszkodzenia matrycy, a co za tym idzie aparatu.

W przestrzeni, w której znajduje się emiter laserowy, możliwość bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia czujnika CMOS aparatu jest wysoce prawdopodobna. Wynika to z faktu, że elementy światłoczułe sensorów nie są przystosowane do tak dużej mocy w wąskim obszarze widma, jaką zapewnia laser.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: ViralHog, oprac. własne