Smartfon Lenovo Legion może pojawić się już niedługo

Możliwe, że Lenovo dołączy do Asusa i Acera i przeniesie swoją markę dla graczy ze świata komputerów do tego smartfonowego. Niewykluczone, że zadebiutuje telefon Lenovo Legion.

Asus ROG Phone 2 zdobył serca recenzentów, a w wynikach AnTuTu przebił każdy inny smartfon z Androidem. Granica między flagowcami a telefonami dla graczy nie jest jasno zdefiniowana, ale Asusowi zdecydowanie udało się zaznaczyć w ludzkiej świadomości. Czy to samo uda się Lenovo i jego marce Legion?

W serwisie Weibo pojawił się zweryfikowany profil Lenovo, którego treść ma być przeznaczona dla graczy mobilnych. Najprawdopodobniej oznacza to właśnie szykowanie gruntu pod debiut własnego smartfonu dla graczy. Lenovo kiedyś radził sobie w segmencie telefonów dobrze, jednak on i należąca do niego Motorola musieli wycofać się pod naporem innych chińskich producentów. Telefon Legion miałby za zadanie zmienić ten stan rzeczy.

Zobacz AnTuTu prezentuje najmocniejsze telefony z Androidem

Źródło tekstu: slashgear, wł