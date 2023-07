Od razu przełącz tę opcję w telefonie. Bateria ci podziękuje

Ameryki nikt nie odkrywa, ale firma Ookla, właściciel benchmarku Speedtest, zadała sobie trud, by wykonać dokładne pomiary.

Akumulatory stoją w miejscu

Chyba nie ma użytkownika, który byłby z baterii swojego smartfonu naprawdę zadowolony. W końcu jak długo by on nie trzymał, zawsze może być lepiej, a jako że postęp akurat w dziedzinie akumulatorów, delikatnie mówiąc, nie rozpieszcza, pozostaje szukać rozwiązań kreatywnych.

Krótko mówiąc, zużycie energii trzeba w miarę możliwości zmniejszać. Rzecz jasna, tu zdecydowanie najwięcej do powiedzenia ma producent urządzenia, stosując, lub nie, odpowiednio energooszczędne komponenty. Ale nie tylko. Zazwyczaj równie ważne są nawyki użytkownika i sposób, w jaki korzysta ze smartfonu.

Jak bardzo 5G zwiększa zużycie?

Co powszechnie wiadomo, jednym z głównych odbiorników energii jest modem, a ten im szybszy, tym więcej energii wymaga. Dlatego z zasady w trybie 5G drenaż baterii jest bardziej odczuwalny niż przy 4G LTE. Ale jak bardzo? Jak dowodzi Speedtest, bez wątpienia dostatecznie, by się tym zainteresować.

Współczesne smartfony wyposażone w SoC klasy wyższej, według przedstawionych pomiarów, w jednakowym czasie w trybie 5G zużyją od 6 do nawet 11 proc. baterii więcej w odniesieniu do trybu 4G – wyliczono. W teorii co prawda nie jest to wiele, ale w perspektywie całego dnia może mieć już spore znaczenie, determinując ostateczny czas pracy.

Aby wykonać badanie, Speedtest identyfikował urządzenia wskazujące pełne naładowanie w godzinach porannych (6.00-12.00), po czym weryfikował stan ich akumulatora po południu (12.00-18.00). Wyniki przedstawił natomiast z podziałem na konkretne chipy.

Dla Polaków sprawa jest jasna

Mając na uwadze, jak działa 5G w Polsce, z małymi wyjątkami można ten tryb bez obaw wyłączyć. Dodajmy, by przy okazji w miarę możliwości redukować jasność ekranu i na koniec dnia można cieszyć się dodatkową porcją energii. Raz jeszcze – nic odkrywczego, ale ciężko o lepszy wykładnik niż twarde dane,

