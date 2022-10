Słuchawki Nothing Ear (stick) od listopada w Polsce. Kuszą wyglądem i funkcjami

Firma Nothing zaprezentowała nowe słuchawki Nothing Ear (stick) o niebanalnym wyglądzie i etui w kształcie szminki, zdolne do odtwarzania muzyki do 29 godzin. Na początku listopada będzie je można kupić w Polsce.

Nothing Ear (stick) to nowe słuchawki TWS marki Nothing. Urządzenie zwraca uwagę dość ciekawym wzornictwem – część samych słuchawek ma przezroczyste elementy obudowy, a cylindryczne, odkręcane etui zdaniem producenta ma przypominać kształtem szminkę. Całość dobrze pasuje do telefonu Nothing Phone (1).

Słuchawki Nothing Ear (stick) ważą po 4,4 g każda, a wkładki douszne mają zapewniać dużą wygodę dopasowania i noszenia, co zostało przetestowane przed premierą na ponad 100 pierwszych użytkownikach.

Wewnątrz znalazły się dynamiczne przetworniki 12,6 mm, a zastosowanie wysokiej klasy magnesów i wzmocnionej membrany ma zdaniem producenta zapewnić bogaty, głęboki dźwięk, właściwie przenoszący zarówno niskie, jak i najwyższe tony. Dbają o to także dodatkowe rozwiązania.

Funkcja Bass Lock mierzy kształt kanału słuchowego użytkownika oraz dopasowanie wkładek i wykrywa, jak duża część niskich tonów jest tracona podczas noszenia słuchawek. Na tej podstawie odpowiednio jest dobierana krzywa korektora, by zniwelować straty i odtwarzać basy z większą skutecznością.

Za jakość dźwięku odpowiada także technologia redukcji hałasu Clear Voice, która wykorzystując trzy mikrofony, filtruje szum i głośniejsze dźwięki otoczenia, co pozwala na prowadzenie rozmów głosowych bez zakłóceń.

Nothing wyjaśnia także, że antena zapewniająca łączność bezprzewodową została umieszczona jak najdalej od twarzy, by minimalizować blokowanie sygnału.

Słuchawki mogą się też okazać przydatne dla graczy. Gdy na smartfonie uruchamiana jest gra, Nothing Ear (stick) przełączają się na tryb niskiego opóźnienia, co zwiększa realizm rozgrywki.

Obsługę słuchawek zapewniają dotykowe przyciski sterujące umieszczone na każdej ze słuchawek. Mają działać nawet wtedy, gdy palce użytkownika będą mokre. Korzystając z przełączników, będzie można sterować odtwarzaniem, zwiększać głośność, a także uruchamiać asystenta głosowego.

Słuchawki Nothing Ear (stick) są mocno zintegrowane z telefonem Nothing Phone (1), dzięki czemu bezpośrednio z jego menu będzie można dostroić dźwięk za pomocą equalizera, a także np. spersonalizować sterowanie gestami. Na innych smartfonach z Androidem i iOS umożliwi to aplikacja Nothing X.

Producent obiecuje, że słuchawki Nothing Ear (stick) pozwolą na 7 godzin słuchania muzyki i 3 godziny rozmów. Dzięki etui czas pracy wydłuży się nawet o dodatkowe 22 godziny. Szybkie ładowanie pozwoli po 10 minutach w etui zyskać dwie kolejne godziny słuchania muzyki.

Nothing Ear (stick) będą dostępne wkrótce w przedsprzedaży w sklepie x-kom. Od 4 listopada ruszy pełna sprzedaż w x-kom i Amazon.pl. Wycenione zostały na 559 zł.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing