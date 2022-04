Seria Vivo X80 debiutuje w Chinach. Wkrótce światowa premiera

Od dawna już zapowiadane smartfony Vivo X80 i Vivo X80 Pro doczekały się premiery w Chinach. Nowości niedługo wkroczą także na światowe rynki – ich globalna prezentacja ma się odbyć 8 maja.

Dwa nowe modele Vivo mają wiele cechy wspólnych – przede wszystkim charakterystyczny wygląd z szerokim modułem fotograficznym, który szczególnie rzuca się w oczy w kolorowych wersjach obudowy – pomarańczowej i niebieskiej. Trzecia to bardziej stonowana czarna.

Vivo X80 Pro

Wyżej pozycjonowany Vivo X80 Pro ma ekran E5 AMOLED LTPO 3.0 o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 2K (3200 x 1440), odświeżaniu obrazu 120 Hz oraz czułości dotyku 1000 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1500 nitów. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych, którego powierzchnia pozwala na odczytanie dwóch palców jednocześnie.

Obudowa telefonu zapewnia wodoszczelność IP68, ma grubość 9,1 mm i waży 215 g.

Ciekawostką jest zastosowanie dwóch różnych chipsetów – Vivo X80 Pro dostępny będzie zarówno z Mediatekiem Dimensity 9000, jak i Snapdragonem 8 Gen 1. Poza wykorzystaniem różnych układów warianty telefonu niczym się nie różnią. W obydwu przypadkach za szybkość pracy odpowiadać będzie także do 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. W specyfikacji znajdziemy m.in. USB 3.1 typu C, NFC oraz dźwięk stereo.

Sekcję foto w Vivo X80 Pro tworzy układ czterech aparatów z tyłu. Główny wykorzystuje matrycę 50 Mpix (Samsung ISOCELL GN5, OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 48 Mpix (IMX586), aparat z teleobiektywem 12 Mpix (IMX663) oraz aparat 8 Mpix z teleobiektywem peryskopowym, który pozwala osiągnąć zoom optyczny 5x oraz zoom cyfrowy do 60x. Z przodu znalazł się moduł 32 Mpix. Optykę firmuje jak we wcześniejszych modelach Vivo marka ZEISS. Specjalny dodatek stanowi autorski chip NPU do obrazowania – Vivo V1+. Jego zadaniem jest wspieranie aparatu fotograficznego w trudnych warunkach oświetleniowych.





Baterię 4700 mAh będzie można zasilać z mocą 80 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. W optymalnym wariancie zwiększenie poziomu akumulatora do 50% zajmie 11 minut, a do pełna – 34 minuty.

Wszystkim zarządza Android 12 OS z interfejsem OriginOS Ocean. Jak się nietrudno domyślić, Vivo X80 Pro nie należy do najtańszych smartfonów. W Chinach najprostszy wariant 8 GB + 256 GB z układem Snapdragon 8 Gen 1 oznacza wydatek 5499 juanów, czyli 3600 zł. Topowy model 12 GB + 512 GB (do wyboru dwa układy) kosztuje 6699 juanów, czyli 4400 zł. W Europie te ceny będą zauważalnie wyższe.

Vivo X80

Prostszy model ma bardzo podobną specyfikację, a różnice dotyczą głównie aparatów i ekranu AMOLED E5 6,78" o niższej rozdzielczości Full HD+ (2376 x 1080). Nie ma też wersji z układem Qualcomma – jest tylko MediaTek Dimensity 9000, któremu pomaga do 12 GB pamięci RAM LPDDR5, a na dane otrzymujemy do 512 GB pamięci UFS 3.1.

Sekcję fotograficzną w Vivo X80 tworzą aparaty: główny 50 Mpix (IMX866, RGBW, OIS), szerokokątny 12 Mpix (IMX663) oraz aparat 12 Mpix (IMX663) z teleobiektywem (zoom 2x i 20x). Z przodu również zastosowano aparat 32 Mpix.

Zastosowanie prostszej konfiguracji aparatów oraz mniejszej baterii 4500 mAh pozwoliło zmniejszyć grubość obudowy do 8,3 mm. Smartfon nie zapewnia też ochrony IP68.

Cena za Vivo X80 zaczyna się od 3699 juanów, czyli 2442 zł.

