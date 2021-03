Seria Redmi Note 10 otrzyma aparaty 108 Mpix i SuperMacro jak Xiaomi Mi 11

Od kilku dni Xiaomi zamieszcza zapowiedzi nowych telefonów z serii Redmi Note 10. Wiadomo już, że ich globalna premiera odbędzie się 4 marca o godzinie 13:00 naszego czasu. Z różnych przecieków znana jest też częściowa specyfikacja urządzeń, a samo Redmi oficjalnie ujawniło, że seria Redmi Note 10 jako pierwsza w telefonach marki będzie wyposażona w aparat główny 108 Mpix. Zapewne będzie to ten sam aparat, który znalazł się w Xiaomi Mi 11. Matrycy o takiej rozdzielczości należy spodziewać się w wyższych modelach Note 10 Pro/Pro Max, natomiast podstawowy Redmi Note 10 ma być wyposażony w skromniejszy aparat 48 Mpix.

Na tym jednak nie koniec. Wiceprezes Xiaomi, Manu Kumar Jain, podzielił się ciekawą informacją na temat innej fotograficznej funkcji. Otóż seria Redmi Note 10 – tu nie padła nazwa konkretnego modelu, ale może dotyczyć wszystkich – będzie wyposażona w aparat SuperMacro, co w ofercie marki Redmi stanowi całkowitą nowość. Aparat ma mieć rozdzielczość 5 Mpix, co pozornie nie wydaje się imponującą wartością, jednak podobne rozwiązanie znajdziemy w Xiaomi Mi 11 i tam się sprawdza całkiem nieźle.

Stworzony przez Xiaomi aparat SuperMacro nie jest po prostu zwykłym „szkiełkiem” dodanym dla celów marketingowych, lecz próbą stworzenia w tej dziedzinie czegoś nowego. Manu Kumar Jain opisuje SuperMacro jako aparat z teleobiektywem połączonym z aparatem makro. Oznacza to, że do robienia zdjęć w bardzo dużym zbliżeniu wykorzystywana jest nie tylko zdolność ostrzenia w odległości centymetrów od obiektu, ale także wykorzystywany jest zoom 2x teleobiektywu. Próbki zdjęć wykonanych z połączenia tych technik można zobaczyć na poniższym tweecie wiceszefa Xiaomi.

BEST #Macro #Camera: coming on #RedmiNote10 series! 😍#RedmiNote9ProMax had a 5MP Marco lens. Excited that #RedmiNote 🔟 series will be the 1st to come with a 5MP Super-Macro lens.#SuperMacro = #Telephoto built into a Macro! Allows you to go 2X closer. 📸



I ❤️ #Redmi #10on10 pic.twitter.com/Bq9bfvnOTj