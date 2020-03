Sennheiser prezentuje słuchawki MOMENTUM True Wireless 2 z tłumieniem ANC

Wśród producentów „prawdziwie bezprzewodowych” słuchawek nie mogło zabraknąć Sennheisera. Firma zaprezentowała swój najnowszy model MOMENTUM True Wireless 2 z aktywną redukcją szumów i wydłużonym czasem pracy.

Zobacz: Test Sennheiser Momentum True Wireless. Najwyższa półka bezprzewodowego dźwięku

Druga generacja MOMENTUM True Wireless ma zapewniać dłuższy czas pracy niż poprzednik – do 7 godzin, a po zastosowaniu dołączonego etui ładującego czas ten wydłuży się do 28 godzin. Nowy model jest też o 2 mm mniejszy niż poprzednik, co ma zapewnić lepsze dopasowanie i minimalizować zmęczenie.

Zobacz: Sennheiser IE 80S BT - najlepsze słuchawki douszne, jakie kiedykolwiek testowałem

Różnica względem starszego modelu polega też na zastosowaniu udoskonalonej technologii audio: 7-milimetrowe przetworniki Sennheiser, zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech, według obietnic producenta zapewnią lepszy niż dotąd dźwięk stereo z głębokim basem, naturalnymi średnimi i wyraźnymi górnymi tonacjami. Dźwięk można łatwo dostosować do własnych upodobań za pomocą wbudowanego korektora i aplikacji Smart Control.

Dzięki nowej funkcji aktywnego tłumienia szumów – Active Noise Cancellation – można słuchać muzyki nawet w głośnym otoczeniu. W połączeniu z pasywną izolacją szumów słuchawki mają zapewnić minimalizowanie zakłóceń bez pogorszenia jakości dźwięku. Dodatkowo funkcja Transparent Hearing pozwala użytkownikowi jednym dotknięciem przepuścić dźwięki otoczenia, gdy jest to potrzebne. Umożliwia to również prowadzenie naturalnych rozmów bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu.

Zobacz: AKG Y100 Wireless - austriacka precyzja w słuchawkach Bluetooth

Zobacz: Bose SoundSport Wireless to najwygodniejsze bezprzewodowe słuchawki sportowe

MOMENTUM True Wireless 2 pozwalają na wykonywanie połączeń telefonicznych i interakcję z urządzeniami inteligentnymi za pomocą poleceń głosowych. Technologia kształtowania wiązki w słuchawkach wykorzystuje dwa mikrofony, co ma redukować hałas i zapewnić czysty odbiór głosu. Słuchawki wykorzystują do łączności Bluetooth 5.1 i zapewniają obsługę kodeków audio AAC i Qualcomm aptX.

MOMENTUM True Wireless 2 mają być także bardzo łatwe w obsłudze. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować sposób kontrolowania dźwięku, połączeń czy aktywacji asystentów głosowych, takich jak Google Assistant lub Apple Siri. Przydatna może się także okazać funkcja Smart Pause, która automatycznie wstrzymuje odtwarzanie dźwięku po wyjęciu słuchawek lub wznawia je po włożeniu do ucha.

Aplikacja Smart Control firmy Sennheiser, oprócz regulacji EQ i aktualizacji oprogramowania, pozwala użytkownikowi dostosować ustawienia interfejsu dotykowego oraz funkcji Transparent Hearing.

Model MOMENTUM True Wireless 2 będzie dostępny na polskim rynku w drugim kwartale 2020 roku w katalogowej cenie 1249 zł. Oprócz klasycznej czarnej wersji producent zaoferuje również wariant biały z dopasowanymi wykończeniami materiałowymi na etui ładującym.

Zobacz: Tronsmart Onyx Ace – nowe słuchawki bezprzewodowe dostępne w promocji

Zobacz: AKG N700NC - słuchawki Bluetooth z redukcją szumów i audiofilskim zacięciem

Zobacz: Huawei Freebuds 3: Jeszcze nie zaczęły grać, a już bolą uszy