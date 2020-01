Sennheiser wprowadza na polski rynek bezprzewodowe słuchawki HD 450BT i HD 350BT

Firma Sennheiser wprowadziła na polski rynek nowe słuchawki douszne (czy raczej wokółuszne) Bluetooth HD 450BT i HD 350BT. Jak zapewnia producent, modele te oferują doskonałe połączenie jakości dźwięku, bezprzewodowej swobody, 30-godzinnego działania baterii i błyskawicznego dostępu do asystentów głosowych. Słuchawki HD 450BT są wyposażone w aktywną redukcję szumów.

Nowe zamknięte słuchawki bezprzewodowe Sennheiser mają zapewnić użytkownikom doskonałe wrażenia dźwiękowe z głębokim, dynamicznym basem. Są one kompatybilne z Bluetooth 5.0 i obsługują wysokiej jakości kodeki, takie między innymi jak AAC, AptX i AptX Low Latency.

Wytrzymałe i inteligentne

Modele HD 450BT i HD 350BT powinny dobrze się sprawdzić w podróży, oferując do 30 godzin pracy oraz szybkie ładowanie przez port USB-C. Słuchawki mają kompaktową, składana konstrukcja, stanowią też połączenie minimalistycznego stylu, ergonomicznego komfortu użytkowania i trwałości. Za wygodną obsługę odpowiadają tu intuicyjne przyciski fizyczne na nausznikach, które ułatwiają sterowanie muzyką i połączeniami, natomiast przycisk asystenta głosowego umożliwia interakcję głosową z Siri lub Asystentem Google za jednym dotknięciem.

Personalizacja brzmienia

W słuchawkach HD 350BT i HD 450BT można łatwo dostosować brzmienie do własnych upodobań, co możliwe jest dzięki funkcji korektora w aplikacji Sennheiser Smart Control. Bezpłatne narzędzie oferuje również tryb dedykowany dla podcastów, który optymalizuje zrozumiałość głosu również w audiobookach i innych nagraniach. Ponadto zapewnia podgląd stanu baterii, dostęp do szybkiego przewodnika i aktualizacji oprogramowania.

Dostępność i cena

Słuchawki Sennheiser HD 450BT są dostępne w sklepie internetowym producenta na stronie sennheiser.pl w cenie 769 zł. Model HD 350BT kosztuje tam 429 zł. W obu przypadkach do wyboru mamy kolor czarny i biały.

Sennheiser HD 450BT - dane techniczne:

Słuchawki bezprzewodowe,

Zestaw słuchawkowy,

Masa: 238 g,

Konstrukcja: wokółuszna, zamknięta,

Rodzaj przetwornika: dynamiczny, zamknięty,

Pasmo przenoszenia: 18 - 22000 Hz,

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 108 dB,

Bluetooth 5.0,

Złącze USB-C,

Redukcja szumów: hybrydowy adaptacyjny system NoiseGard,

Kodowanie: SBC, aptX, aptX LL, AAC,

Kompatybilność: HSP, HFP, AVRCP, A2DP,

Mikrofon: dookólny,

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 80 Hz - 6000 Hz (-3 dB),

Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,3% (1 kHz, 100 dB),

Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy 3,7 V, 600 mAh,

Czas słuchania: do 30 godz. z włączonym ANC,

Czas ładowania: ok. 2 godz,

Kolor: czarny lub biały.

Źródło tekstu: Sennheiser