Samsung aktualizuje starsze zegarki. Co nowego?

Samsung niedawno wypuścił na rynek nowe inteligentne zegarki z serii Galaxy Watch4 z systemem Wear OS, ale nie zapomniał o starszych urządzeniach z Tizenem. Koncern właśnie je zaktualizował, ulepszając w nich funkcje zdrowotne oraz personalizację.

15 listopada 2021 roku ruszyła aktualizacja oprogramowania w zegarkach Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 i Galaxy Watch3. Update wprowadza na pokłady starszych zegarków ulepszone funkcje, znane z najnowszej serii Galaxy Watch4.

Wykrywanie upadku z wyższą czułością

Wykrywanie upadku ma na celu identyfikację twardych upadków, gdy użytkownik się porusza, na przykład podczas wykonywania czynności fizycznych (bieganie itp.). Nowa aktualizacja dla zegarków Galaxy Watch Active2 i Galaxy Watch3 daje możliwość wyboru wyższej czułości dla tej funkcji. Użytkownik może nawet wybrać wykrywanie upadku, gdy stoi w miejscu. Po wykryciu upadku zegarek wyśle powiadomienie SOS do wstępnie wybranych kontaktów. Ma to na celu zapewnienie użytkownikowi zegarka pomocy tak szybko, jak to możliwe.

Zaktualizowane wyzwanie grupowe

Wyzwanie grupowe pozwala ćwiczyć z przyjaciółmi bez względu na to, jak daleko są od siebie. Taka rywalizacja motywuje do treningów i dbania o siebie. Dzięki nowej aktualizacji można teraz dodawać znajomych lub członków rodziny do wyzwania, a następnie walczyć o jak najlepsze wyniki. Można trenować jako zespół lub rywalizować ze sobą indywidualnie.

Bardziej holistyczny podejście do zdrowia

Samsung wprowadził w zegarkach Galaxy Watch szeroki zestaw zaawansowanych funkcji zdrowotnych, od śledzenia tętna i pomiaru poziomu tlenu we krwi, po sen i zarządzanie stresem. W nowszych modelach pojawiła się też możliwość monitorowania ciśnienia krwi oraz elektrokardiogramu na wybranych rynkach. Użytkownicy koreańskich smartwatchy mogą dzięki temu lepiej monitorować stan swojego zdrowia, w czym pomaga aplikacja Samsung Health Monitor. Jest ona dostępna na 42 rynkach, a wraz z serią Galaxy Watch4 trafiła do Australii, Azerbejdżanu, Gruzji i Paragwaju. Teraz dotyczy to również zegarków Galaxy Watch Active2 i Galaxy Watch3.

Nowe tarcze zegarka

Tarcze zegarka to prosty sposób, by Galaxy Watch odzwierciedlał osobisty styl użytkownika. Najnowsza aktualizacja przyniosła 10 dodatkowych tarcz, które po raz pierwszy zostały wprowadzone na rynek wraz z serią Galaxy Watch4. Od jasnych i odważnych Big Number i Active, po stylowy i minimalistyczny Classic. Niektóre z nowych tarcz zegarka zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić jeszcze większą personalizację. Wybierać można między różnymi kolorami tła lub tekstu, a tarcza Zwierzęta pozwala wybierać między różnymi kolorowymi animowanymi stworzeniami, takimi jak małpa, królik, owca czy kot.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Samsung

Źródło tekstu: Samsung