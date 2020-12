Samsung Z Flip 3 - średni procesor przełoży się na niższą cenę

Składane telefony są jak dotąd modelami z segmentu premium. Samsung może jednak zmienić ten stan rzeczy i stać się producentem pierwszego składaka w rozsądnej cenie.

Dzisiaj do sieci wyciekły - za pośrednictwem Galaxy Club - pierwsze wiarygodne (mniej więcej) informacje o Galaxy Z Flip 3. Ma on oznaczenie SM-F720F. Literka F mówi nam o tym, że jest to wariant globalny, a brak literki B mówi, że nie będzie to model 5G. Pozwala to na wysnucie wniosku, że nie zostanie w nim zastosowany najnowszy procesor Snapdragon (lub Exynos), co z kolei wpływa na cenę urządzenia. Pierwszy Galaxy Z Flip był wyceniany na 1449 dolarów, Z Fold na 1999 dolarów, wiec w przypadku Z Flip 3 można spodziewać się ok. 1000-1100 dolarów, czyli pomiędzy ok. 3,5-4 tysiące złotych. To byłby najtańszy składany model na rynku.

Zanim dowiemy się więcej na ten temat, czeka nas styczniowa premiera rodziny Galaxy S21 i innych urządzeń firmy Samsung. Galaxy Z Flip 3 powinien najwcześniej pojawić się dopiero w drugiej połowie 2021 roku. Jeśli ktoś marzy o składanym telefonie, powinien wypatrywać kolejnych wieści na ten temat

Źródło zdjęć: GSM Arena

Źródło tekstu: GSM Arena