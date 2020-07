Samsung szykuje budżetowca z akumulatorem 6800 mAh

Samsung to jeden z tych producentów, którzy wydają co roku całą armię nowych urządzeń. Tym razem koreański producent szykuje egzemplarz z niższej półki cenowej, który będzie miał bardzo pojemny akumulator.

Samsung co roku prezentuje całą armię różnych telefonów przeznaczonych na różne półki cenowe. Nie jest to nic dziwnego, dokładnie tak samo postępują jego główni konkurenci Xiaomi czy Huawei z Honorem. Seria M jest jedną z nowszych serii Samsunga, w jej skład wchodzą telefony z niższej półki cenowej, znajdują się one pod seriami S oraz A. Dotychczas jednak myśleliśmy, że w tym roku nie zobaczymy urządzenia Samsung Galaxy M41. Koreańczycy mieli pokazać tylko Samsunga Galaxy M51. Wszystko jednak się zmieniło, kiedy Samsung postanowił certyfikować także ten słabszy model.

Specyfikacja przedstawia się jednak nadzwyczaj dobrze jak na urządzenie z tego segmentu. Smartfon będzie miał akumulator o pojemności 6800 mAh. Towarzyszyć ma mu układ Snapdragon 730, który będzie współgrał z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,5 cala. Będzie to jednak produkt chińskiego China Star OLED. Wyrób podwykonawcy jest bowiem o wiele tańszy niż to, co ma w swojej ofercie Samsung Display. Obie części czebolu (Samsung Electronics i Samsung Display) mają ze sobą od dawna dość chłodne stosunki.

