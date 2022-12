Samsung zadecydował. Tanie smartfony będą słabe jak nigdy

Samsung dąży do produkowania wyłącznie smartfonów z 5G. Bez względu na to, jakie funkcje będzie musiał pociąć, by zmieścić się w założonym budżecie.

Choć wedle statystyk zgodnością z 5G cechuje się tylko co drugi sprzedawany smartfon, a w wielu zakątkach świata, w tym niestety w Polsce, infrastruktura dopiero raczkuje, Samsung najwyraźniej boi się pozostać w tyle.

Jak bowiem donosi magazyn „Gadgets Tendency”, powołując się na własne źródła informacji, koreański producent dąży obecnie do całkowitego przeniesienia swych smartfonów na nowy standard łączności. Co jednak najistotniejsze, ponoć dotyczy to również modeli z najniższej półki, gdzie modem 5. generacji ma pojawiać się bez względu na konieczność dokonania cięć w reszcie specyfikacji.

Jako przykład podano Galaxy A13, wydany w marcu br., który to w wersji 5G, względem LTE, ma kilka naprawdę znaczących ograniczeń. Są to m.in. usunięty aparat ultraszerokokątny oraz ekran o niższej rozdzielczości. Przy czym cena obydwu wariantów plasuje się na bardzo podobnym poziomie.

Twarde dane nie wskazują na to, by konsumenci zauważalnie chętniej sięgali po telefony z 5G, ale też nikt nie raportuje, jak to wygląda w przypadku konstrukcji bliźniaczych. Inna sprawa, że w prywatnych rozmowach sprzedawcy z marketów elektronicznych z grubsza potwierdzają TELEPOLIS, że wybierając smartfon, klienci na obsługę 5G uwagę zwracają.

Fakt faktem, podobnie jak w przypadku 3G, LTE prędzej czy później doczeka się końca. Rzecz jasna, pewnie pozostanie w urządzeniach jeszcze przez lata, jednak już nie w roli dominującej. Pytanie co najwyżej, kiedy się to stanie i co przy okazji ucierpi.

