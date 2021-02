Samsung podobno pracuje już nad nowym telefonem dla fanów: Galaxy S21 FE

Smartfon Galaxy S20 FE okazał się dużym sukcesem Samsunga, niedziwne więc, że producent myśli nad nową edycją modeli dla fanów. Z pierwszych przecieków wynika, że trwają już prace nad Galaxy S21 Fan Edition.

Seria Galaxy S20 FE – model 4G oraz 5G – przyniosły sukces Samsungowi, na co złożyły się świetna specyfikacja, niebanalne jak na serię Galaxy S kolory i materiał obudowy, a także sensowna cena. Smartfon dobrze oceniany jest przez serwisy technologiczne, spotkał się też z dużym zainteresowaniem nabywców. W takiej sytuacji Samsung nie mógł nie podjąć próby powtórzenia swojego osiągnięcia.

Jak podaje serwis Sammobile, powołując się na własne źródło u producenta, trwają już prace nad takim urządzeniem. Chociaż nazwa Galaxy S21 FE konkretnie nie pada, wiadomo, że telefon ma oznaczenie kodowe SM-G990B. Serwis sugeruje, że jest to właśnie nowe wcielenie Fan Edition. Obecnie dostępny S20 FE 5G ma oznaczenie SM-G781B, natomiast Galaxy S21 – symbol SM-G991. Wcześniej pojawiały się plotki, ze SM-G990 będzie wariantem LTE telefonu Galaxy S21, jednak według Sammobile ten symbol z literką B na końcu oznaczać ma właśnie nowego FE.

Domniemany Galaxy S21 FE zapewni łączność 5G, będzie dostępny w wariantach pamięci 128 GB lub 256 GB, a zarządzać będzie nim Android 11 z One UI 3.1. Wskazówką, że chodzi o model FE, są warianty kolorystyczne – telefon o symbolu SM-G990B ma być dostępny w szarej/srebrnej, różowej, fioletowej oraz białej obudowie. Taki zestaw kolorystyczny faktycznie pasuje do pomysłu na modele dla fanów.

Jeżeli to jest faktycznie Galaxy S21 FE, to jego premiery należy oczekiwać dopiero w drugiej połowie roku. Przypuszczalnie telefon będzie bazował na modelu Galaxy S21 5G, jednak nie będzie dokładnie tym samym urządzeniem nowej obudowie, lecz jak w zeszłym roku, producent wprowadzi pewne zmiany, którą sprawią, że będzie to model bardziej oryginalny.

Źródło tekstu: Sammobile