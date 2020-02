Samsung zaczął produkcję nowych pamięci. Nadchodzą smartfony z 16 GB DRAM

Nadchodzą smartfony z 16 GB RAM-u. Samsung ruszył z masową produkcją modułów dla nadchodzących modeli z najwyższej półki.

Samsung rozpoczął masową produkcję modułów z 16 GB pamięci DRAM typu LPDDR5 w grudniu 2019 roku. To moduły przeznaczone do najdroższych smartfonów, jakie trafią na rynek pod koniec 2020 roku. Zajmuje się tym fabryka w Pyeongtaek.

16 GB RAM-u dla smartfonów

Moduł pamięci 16 GB LPDDR5 DRAM składa się z 8 12-gigabitowych czipów i czterech czipów 8-gigabitowych. Pamięć jest produkowana w procesie klasy 10 nm (1z) drugiej generacji, ale od połowy roku będzie wykonywana w procesie trzeciej generacji.

Zobacz: Samsung rozpoczyna masową produkcję pamięci RAM LPDDR5 12Gb dla telefonów premium

Zobacz: Samsung Galaxy S20 - polska cena i pierwsze wrażenia

Równolegle Samsung pracuje na czipsetem o przepustowości 6400 Mb/s. Prędkość pamięci ma sięgnąć 5500 Mb/s – 1,3 raza więcej niż kości LPDDR4X – przy oszczędności energii na poziomie 20 proc. Samsung udostępnił też pełny rozkład czasowy produkcji pamięci Mobile DRAM.

To więcej niż ma wiele współczesnych laptopów, po co tyle pamięci w smartfonie? Więcej pamięci operacyjnej będzie potrzebne przy pracy na łączach 5G. Wykorzystają ją także gry i modele maszynowego uczenia, chętnie wykorzystywane do poprawiania zdjęć zrobionych smartfonami.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung