Samsung poprawił zawiasy. Są zdjęcia nowego Fołda

Samsung poprawił zawiasy dla swoich składanych smartfonów. Już wiemy, jak będą się składać nowe Foldy.

Samsung potwierdził premierę nowych smartfonów Galaxy Z Flp 5 i Galaxy Z Fold 5 na końcówkę lipca 2023 roku. Jak będą wyglądać, wiemy dzięki grafikom promocyjnym, które pojawiły się w sieci. A jak będą się składać?

Galaxy Z Fold 5 złoży się bez szpary

Dzięki temu, że Ahmed Qwaider podzielił się na Twitterze zdjęciami, wiemy, że Galaxy Z Fold 5 pozbył się jednej z najbardziej szpecących cech. Jego przekrój nie zbliża się do trójkąta, a między dwiema częściami złożonego ekranu wewnętrznego nie ma szpary. Niestety oryginalny wpis znikł z Twittera i raczej nie jest to efekt prośby Samsunga. Twitter miał w weekend srogą czkawkę i co rusz jakieś konto zostaje zablokowane.

Wróćmy jednak do smartfonów. Powyższe zdjęcia pokazują, że Galaxy Z Fold 5 składa się bardzo elegancko, równo i złożony jest niemal idealnie płaski (albo jest płaski, ale widok bryły został zaburzony przez perspektywę na zdjęciu). Z kwietniowych przecieków na temat nowego zawiasu wiemy, że złożona obudowa Galaxy Z Fold5 schudnie z 15,8 do 13,5 mm.

Zobacz: Samsung potwierdza lipcową premierę Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5

Trzecie zdjęcie pokazuje wyspę aparatów w porównaniu do modelu Galaxy Z Fold 4. Na nowszym smartfonie jest ona minimalnie mniejsza, co jest na pewno pokłosiem przeniesienia lampy LED obok aparatów. Sądząc po rozmiarach soczewek, układ aparatów pozostaje bez zmian i prawdopodobnie optyka również pozostała ta sama. Rendery z kwietnia pokazują, że każdy z aparatów jest otoczony nieznacznie wystającym pierścieniem.

Z innych przecieków wiemy, że mniejszy Galaxy Z Flip 5 również ma mieć nowy zawias, ale nie ma pewności, czy będzie się składał równie elegancko. Na pewno nie możemy liczyć na certyfikat IP58. Na razie trzeba zadowolić się wyłącznie IPX8, czyli odpornością na wodę bez odporności na pył.

