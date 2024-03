Samsung szykuje taniego składaka. To może być hit

Samsung szykuje tańszą wersję składanego Galaxy Z Flip6. Cena pozytywnie zaskakuje.

Składane smartfony z impetem wkroczyły na rynek i... w sumie na tym się skończyło. Choć w tego typu urządzeniach drzemie olbrzymi potencjał, a technologia na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie dojrzała, ich zaporowa cena okazała się póki co przeszkodą nie do przeskoczenia na drodze do dalszej ekspansji. To jednak może się niebawem zmienić. Jak donosi część branżowych źródeł, firma Samsung ma pracować nad tańszą wersją nadchodzącego modelu Galaxy Z Flip6. Urządzenie ma być znacznie bardziej przystępne.

Samsung Galaxy Z Flip6 w tańszym wydaniu

Nowy model miałby wystartować latem obok standardowego duetu Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Od podstawowej wersji Samsunga Galaxy Z Flip6 ma się różnić specyfikacją, obejmującą podzespoły niższej klasy i/lub starsze. Biorąc pod uwagę, że "flagowy" wariant ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, na pewno jest tu miejsce na ewentualne cięcia. Poza SoC mają one dotyczyć m.in. wyświetlacza oraz aparatu.

Co jednak ważne, dzięki tym kompromisom Samsung Galaxy Z Flip6 w swojej tańszej wersji (Samsung Galaxy Z Flip6 FE?) ma kosztować "jedyne" 800 dolarów. Jasne, to nadal dużo drożej niż wielu użytkowników jest gotowych zapłacić za smartfona, jednak nowy model model zapowiada się na znacznie bardziej przystępny niż jego "flagowy" brat, którego cena będzie pewnie bliższa 1000 dolarów.

