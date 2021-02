Samsung Galaxy XCover 5 odkrywa coraz więcej tajemnic. Specyfikacja potwierdzona

Poniedziałek należy do Samsunga, a w sieci pojawiają się kolejne doniesienia o nadchodzących smartfonach Galaxy. Wśród nich zbliża się także wzmocniony Galaxy XCover 5. Najnowsze doniesienia potwierdzają specyfikację.

Galaxy XCover 5 wymieniany był w przeciekach kilka dni temu, teraz pojawiały się nowe szczegóły, a niektóre zyskały dodatkowe potwierdzenie. Premiera telefonu zbliża się coraz większymi krokami. Jak sugeruje serwis WinFuture, który zdobył oficjalne dane XCovera 5, początkowo telefon pojawi się w biznesowych kanałach sprzedaży z podobnym gronem odbiorców, jak Galaxy XCover Pro.

Galaxy XCover 5 będzie telefonem z niższej średniej półki. Wytrzymałość obudowy to wciąż IP68. Mimo że coraz częściej standardem jest podwyższona odporność na wodę pod ciśnieniem, czyli IP69K. Nie zabraknie jednak wytrzymałości określanej przez wojskowy normy testów MIL-STD-810G.

Zobacz: Samsung Galaxy XCover 5 – już wiemy o nim więcej. Nie zachwyca...

Wyświetlacz ma przekątną 5,3 cala i rozdzielczość HD+ (720 x 1600). Takie rozmiary przypadną do gustu tym, którzy poszukują wytrzymałych, ale i niewielkich telefonów wzmocnionych.

Wewnątrz obudowy pracuje układ Exynos 850 z ośmioma rdzeniami o taktowaniu do 2 GHz. Zapewni łączność LTE kat. 7 z prędkością pobierania 300 Mbps. Potwierdza się także wielkość pamięci – RAM-u otrzymamy 4 GB, a wewnętrzna ma mieć 64 GB, co da się rozbudować za pomocą karty microSD.

WinFuture potwierdza także inne dane techniczne telefonu. Galaxy XCover 5 będzie miał pojedynczy aparat z tyłu o rozdzielczości 16 Mpix z przysłoną f/1,8. Aparat do selfie zostanie natomiast wyposażony w matrycę 5 Mpix z obiektywem f/2,2. Takie dość skromne połączenie sprawdzi się przede wszystkim do zastosowań w pracy, np. do skanowania kodów.

Zobacz: Debiutuje Samsung Galaxy F62. Ma Exynosa 9825, który napędza też serię Galaxy Note10

Bateria XCovera 5 ma pojemność tylko 3000 mAh, więc zapowiada się na jedną z większych słabości tego modelu, ale przynajmniej będzie można ją szybkiej podładować z mocą 15 W.

Wszystkim będzie zarządzał Android 11 z interfejsem One UI 3.x. Niestety, wciąż nie jest znany wygląd telefonu (na zdjęciu Galaxy XCover Pro).

Zobacz: Samsung Galaxy A72 4G będzie miał obudowę o odporności IP67 i cztery aparaty

Zobacz: Galaxy A32 5G do kupienia w Polsce. To najtańszy telefon 5G Samsunga

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: WinFuture