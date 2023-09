Samsung Galaxy Tab S9 FE już bez tajemnic. Znamy ceny

Już za kilka dni spodziewana jest premiera nowości Samsunga, w tym tabletów Galaxy Tab S9 FE oraz Galaxy Tab S9 FE+. Urządzenia nie mają już przed nami większych tajemnic, znane są też ich ceny.

Z wielu doniesień, niepotwierdzonych jednak przez producenta, wynika, że 4 października odbędzie się premiera długo oczekiwanego smartfonu Galaxy S23 FE. W cieniu doniesień o nowym telefonie dla fanów marki pozostają słuchawki Galaxy Buds FE oraz Galaxy Tab S9 FE i jego wersja z plusem, o których wypłynęły nowe informacje.

Galaxy Tab S9 FE, jak sama nazwa wskazuje, również ma być modelem Fan Edition, co oznacza między innymi skromniejszą specyfikację i niższą cenę. W porównaniu do pełnej wersji Galaxy Tab S9, którego ceny zaczynały się w dniu premiery od 4 tys. zł, faktycznie jest znacznie taniej. W Europie Samsung Galaxy Tab S9 FE ma być dostępny od kwoty 529 euro, czyli w Polsce może to być 2449 zł.

Czy tyle warto wydać na tablet? To oczywiście zależy od jego możliwości, ale przecieki na temat Galaxy Taba S9 FE wywołują mieszane odczucia. Wiadomo, że urządzenie wyposażone jest w ekran IPS o przekątnej 10,9 cala w rozdzielczości 2304 x 1440. Sercem tabletu jest układ Exynos 1380, czyi jednostka w litografii 5 nm, z czterema rdzeniami o taktowaniu 2,4 GHz oraz 2 GHz. Grafiką zajmuje się GPU Mali-G68 MP5 o taktowaniu 950 MHz. Układ znany jest ze smartfonu Galaxy A54.

Galaxy Tab S9 FE został dodatkowo wyposażony w 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej. W specyfikacji znalazł się także przedni aparat 12 Mpix oraz tylny 8 Mpix. Łączność zapewnią w podstawowych wariantach Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC.

Energię dostarczy akumulator 8000 mAh, a wszystkim będzie zarządzał Android 13 z One UI 5.

W doniesieniach wymieniany jest też większy i nieco bardziej interesujący model Galaxy Tab S9 FE+, który z kolei ma otrzymać ekran IPS 12,4 cala (2560 x 1600), warianty pamięciowe 8 +128 GB i 12 + 256 GB, drugi aparat z tyłu 8 Mpix (szerokokątny) oraz akumulator 10 090 mAh. Model z plusem zapewni też współpracę z rysikiem S Pen. Pozostałe parametry są podobne. Jego cena ma być znacznie wyższe – aż 699 euro, czyli w Polsce mogłaby to być kwota 3299 zł.

Poza standardowymi wersjami Wi-Fi mają być także dostępne znacznie ciekawsze wersje z 5G, jednak ich ceny będą wyższe o 100 euro, czyli Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G w Polsce mógłby kosztować 2999 zł, a Galaxy Tab S9 FE+ 5G – 3699 zł.

