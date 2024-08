Samsung Galaxy S26 Note? Czyżby zmiana filozofii

Do sieci trafiły plotki na temat możliwych zmian w nazewnictwie flagowych smartfonów Samsunga. Zmiana miałaby wejść w życie dopiero za ponad rok.

Seria Note wróci do Samsunga?

Po rezygnacji z linii Note i swoistym wchłonięciu jej przez Samsungi serii S, zdaje się, że sentyment do nazwy Note wciąż żyje u Koreańczyków. Według ostatnich przecieków, koreański gigant może zdecydować się na nowe nazewnictwo w zaplanowanej na 2026 rok serii S26.

Styczniowe S25-tki miałyby się nazywać jeszcze po staremu, czyli Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra. Natomiast rok później doszłoby do przechrzczenia linii na Galaxy S26, Galaxy S26 Pro i Galaxy S26 Note.

O ile w przypadku wyposażonych w rysiki najwyższych modeli serii jakaś alternatywna końcówka ma jeszcze sens, o tyle już różnice między obecnymi modelami S24 i S24+ dotyczą wyłącznie wielkości ekranu i baterii. Nie ma z czego tutaj ulepić tego "Pro" w rozrośniętym S24.

Warto też przypomnieć, że Ultrę czeka prawdopodobnie większy redesign obudowy i S25 Ultra może przywitać nas w styczniu mniej kanciastą obudową niż do tej pory.

Niejednemu psu ultra

Wracając jeszcze do zmian w nazewnictwie, ultra w nazwie stało się dość popularną końcówką. Mamy Xiaomi 14 Ultra, mamy Motorolę Razr 50 Ultra, jest też Motorola Edge Ultra, Huawei Pura 70 Ultra, ZTE nubia Z60 Ultra, Vivo X100 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, Asus Zenfone 11 Ultra czy Infinix Zero UItra. To również końcówka używana do oznaczeń sportowych zegarków Apple'a... jak i ostatniego Samsunga Galaxy Watch Ultra. Pomimo jednak tego upowszechnienia, metka Ultra oznacza raczej szczyty możliwości poszczególnych producentów.

Note ma natomiast o wiele słabszą pozycję, głównie za sprawą budżetowej serii Xiaomi Redmi Note, oraz wtórujących jej serii Infinix Note i Realme Note. W skrócie Note kojarzy się teraz z czymś tanim. Warto też przypomnieć, że za czasów samsungowych Note'ów, Note i Ultra chadzały czasem w parze, wystarczy przypomnieć ostatniego z rodziny Samsunga Galaxy Note20 Ultra 5G.

Źródło zdjęć: wł

Źródło tekstu: Gizmochina, oprac. wł