Kup samsunga i zgarnij dwa razy więcej pamięci oraz etui w prezencie

Samsung przygotował nową odsłonę promocji, w której wybrany model z serii Galaxy S24 można kupić w bogatszej konfiguracji pamięci w cenie uboższej w gigabajty. Dodatkowo można zyskać etui na telefon. Podobny prezent (etui) można zgarnać po zakupie tabletu Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+.

Dwa razy więcej pamięci i etui na telefon

Flagowe smartfony Samsunga z najnowszej serii Galaxy S24 ponownie sprzedawane są w promocji, w której wariant z większą ilością pamięci kupimy w cenie tego z mniejszą liczbą gigabajtów. I tak:

To jednak nie wszystko, ponieważ do zgarnięcia jest też dodatkowy prezent w postaci etui Clear Case. Aby zdobyć ten prezent, należy w dniach od 4 do 17 marca 2024 roku kupić wybrany smartfon z serii Galaxy S24 u partnera handlowego Samsunga, których listę znajdziemy w regulaminie promocji. Kolejne kroki to:

aktywacja smartfonu do 24 marca 2024 roku poprzez uruchomienie go na terenie Polski z dostępem do sieci,

zalogowanie się w aplikacji Samsung Members, kliknięcie w baner promocyjny i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do 31 marca 2024 roku),

odczekanie do 21 dni roboczych (od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, która trwa do 14 dni kalendarzowych) na przysłanie etui.

Liczba etui dostępnych w promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 9500 sztuk. Warto więc się pospieszyć i nie czekać do ostatniej chwili.

Etui na tablet

Równolegle trwa promocja dotycząca tabletów Galaxy Tab A9 i Galaxy Tab A9+, po zakupie których można otrzymać w prezencie etui Book Cover. W tym celu należy:

kupić jeden z wymienionych wyżej tabletów w dniach od 4 do 24 marca 2024 roku u partnera handlowego, których lista znajduje się w regulaminie ,

u partnera handlowego, których lista znajduje się , aktywować urządzenie do 31 marca 2024 roku przez uruchomienia urządzenia na terytorium Polski z dostępem do sieci,

zalogować się (na nowym tablecie) do aplikacji Samsung Members, kliknąć w baner promocyjny i wypełnić do 7 kwietnia 2024 roku formularz rejestracyjny,

poczekać do 21 dni roboczych (od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia) na etui na tablet.

