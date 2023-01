Samsung może zredukować liczbę flagowców Galaxy S

Samsung jeszcze nie zaprezentował flagowych smartfonów z serii Galaxy S23, a już mamy pierwsze informacje na temat ich następców. Tych może być mniej.

Dokładnie za 3 tygodnie, 1 lutego 2023 roku, w San Francisco Samsung oficjalnie zaprezentuje swoje najnowsze flagowe smartfony, czyli modele Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Zdjęcie tytułowe (powyżej) pokazuje tylny panel nadchodzących urządzeń, dzięki czemu można porównać wielkość telefonów.

Zobacz: Premiera Galaxy S23 oficjalnie zapowiedziana. Pozostaje tylko odliczać dni

Zobacz: Samsung Galaxy S23 Ultra: drobna zmiana poprawi ergonomię modelu

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że Samsung prawdopodobnie zmniejszy ograniczy liczbę modeli smartfonów. Zgodnie z nieoficjalnymi raportami, najmocniejszym średniakiem będzie w tym roku Galaxy A54, ponieważ nie będzie modelu Galaxy A74. Koreański producent podobno nie zamierza również wydawać smartfonów Galaxy S22 FE czy Galaxy S23 FE. Wcześniej zlikwidowana została linia Galaxy Note, a jej główne cechy (kanciasty kształt oraz wbudowany rysik S Pen) trafiły do topowego modelu z linii Galaxy S.

Najnowszy raport serwisu The Elec podaje, że redukcja liczby modeli smartfonów marki Samsung będzie postępować, o czym dowiemy się już w przyszłym roku. W 1Q2024 oczekujemy oficjalnej premiery smartfonów z serii Galaxy S24, czyli następców urządzeń, które zadebiutują w przyszłym miesiącu. Okazuje się, że przyszłorocznych flagowców może być mniej.

Wspomniany powyżej raport mówi podaje, że przyszłoroczne modele Galaxy S24 noszą wewnętrzne oznaczenie kodowe DM i są wśród nich tylko dwie wersje, DM1 i DM3. Brakuje DM2. Może to oznaczać, że w przyszłym roku nie zobaczymy smartfonu Galaxy S24+. Oznaczałoby to, ze Koreańczycy ograniczyliby liczbę flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S do dwóch, tak jak to miało ostatni raz miejsce w przypadku serii Galaxy S9 z 2018 roku.

Powyższe informacje należy oczywiście traktować jako plotkę. Do premiery serii Galaxy S24 pozostało jeszcze dużo czasu, więc sporo może się jeszcze zmienić.

Zobacz: Pożegnajmy Surface Duo. Rozkładany smartfon Microsoftu tylko z jednym ekranem

Zobacz: iPhone 16 ma przynieść rewolucyjną zmianę. Sprawdź, o co chodzi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sonny Dickson / Twitter

Źródło tekstu: The Elec