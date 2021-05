Samsung Galaxy S22 Ultra może mieć płynny zoom i grafikę AMD

Samsung Galaxy S22 może sporo zmienić wśród smartfonów z najwyższej półki. Nieoficjalnie mówi się o płynnym zoomie, aparacie do selfie pod ekranem i układzie graficznym AMD Radeon Mobile. Czyli w końcu doczekamy się Radeona w telefonie.

Galaxy S22 Ultra z grafiką AMD

To może brzmi abstrakcyjnie dla osób przyzwyczajonych do składania pecetów, ale w 2022 roku pojawią się telefony z układami graficznymi AMD Radeon Mobile. Już w styczniu Samsung potwierdził, że sięgnie po układy AMD w swoich czipach SoC i ogłosił strategiczną współpracę. Wtedy Dr. Inyup Kang zapowiedział, że owoc tej współpracy trafi do „następnych flagowców”, a jako że seria Galaxy Note ma zostać zakończona, spodziewamy się go raczej w serii Galaxy S22.

Na razie to tylko plotki, ale Galaxy S22 Ultra ma być jednym z takich mocarnych telefonów. GPU AMD Radeon Mobile ma towarzyszyć układowi Samsung Exynos 2200. To połączenie może być przełomowe. Niektórzy twierdzą, że AMD Radeon Mobile będzie potężniejszy niż GPU w Apple A14 Bionic.

Płynny zoom w Galaxy S22 Ultra

Samsung szykuje niespodzianki także na polu fotografii. Telefony z „Ultra” w nazwie wyróżniają się monstrualnym teleobiektywem, ma on jednak pewne ograniczenia, wynikające z konstrukcji. Otóż płynna zmiana ogniskowej nie jest możliwa na poziomie sprzętu. Zdjęcia są wiec wycinane z większego kadru, co skutkuje spadkiem jakości na niektórych powiększeniach.

Galaxy S22 Ultra ma to zmienić. Jego teleobiektyw miałby wyglądać tak, jak na poniższej animacji:

W prezentowanym powyżej obiektywie soczewki mają przemieszczać się na całej długości, co zapewni zoom między 3x i 10x bez żadnych ograniczeń ani przycinania kadru. System ustawiania ostrości ma działać niezależnie od soczewek odpowiadających za zoom. Swoboda ruchu pryzmatu zaś zagwarantuje optyczną stabilizację obrazu. Mechanizm jest podobny w założeniach do tego w Xperii 1 III, ale tam są dostępne tylko dwa powiększenia (3x i 4,4x).

Zobacz: Samsung znów się wygadał. Nadchodzi Galaxy A82 5G

Zobacz: Samsung się wygadał. Nadchodzi Galaxy S21 FE

Z przecieków o składanych telefonach Samsunga wiemy ponadto, że producent jest już gotowy, by oddać w ręce klientów urządzenia z frontowym aparatem pod ekranem. Koniec ze wcięciami i otworkami! Myślę, że Galaxy S22 Ultra musi mieć taki ekran – na tej półce cenowej po prostu nie może być inaczej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł., Ice Universe

Źródło tekstu: Ice Universe, Samsung, AMD