Najtańszy Samsung Galaxy S21! Zgarnij 400 zł rabatu

Myślisz nad zakupem najnowszego flagowca firmy Samsung z serii Galaxy S21? Z naszym kodem rabatowym zapłacisz o 400 zł mniej.

Galaxy S21 to najnowsza seria flagowców firmy Samsung. Topowy model Galaxy S21 Ultra jest superwydajnym urządzeniem ze świetnym zestawem fotograficznym. Jego 6,8-calowy wyświetlacz pokazuje ostry i płynny obraz, odświeżany z częstotliwością nawet 120 Hz, Nowością jest możliwość obsługiwania go za pomocą rysika S Pen. W komplecie otrzymujemy również obudowę odporną na działanie wody i pyłów (IP68), głośniki stereo, bezprzewodowy tryb DEX, łączność 5G oraz o wiele więcej. A to wszystko jest zasilane wydajnym akumulatorem o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Więcej informacji o smartfonie znajdziesz w naszym teście.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – smartfon, z którym nie przegapisz żadnej chwili

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – idealny smartfon dla vlogera

Jeśli Samsung Galaxy S21 Ultra jest dla Ciebie za duży, za ciężki lub za drogi, być może bardziej odpowiedni dla Ciebie będzie Galaxy S21+. W urządzeniu tym zastosowano taki sam, szybki procesor, a także wiele innych rozwiązań identycznych z tym, co oferuje najdroższy model. Szczegóły znajdziesz w naszym katalogu.

Z kodem rabatowym taniej

Samsung przygotował specjalną akcję promocyjną dla czytelników TELEPOLIS.PL. Aby z niej skorzystać, wystarczy użyć kodu TELEPOLISS21 (kod musi być wpisany wielkimi literami) podczas zakupu smartfonu Galaxy S21+ lub Galaxy S21 Ultra. Kod rabatowy działa w sklepach Media Expert i RTV Euro AGD, a także w sklepie internetowym Samsung.com.

Wartość kodu:

400 zł przy zakupie smartfonu Samsung Galaxy S21+ lub Galaxy S21 Ultra.

Powyższą promocję można łączyć z innymi obowiązującymi promocjami Samsunga. Z oferty można skorzystać od 2 do 6 czerwca 2021 roku.

Liczba smartfonów dostępnych w promocji jest ograniczona – warto się pospieszyć!

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3: rozpoczęła się produkcja podzespołów

Zobacz: Samsung Galaxy A52 i A72 – smartfony na miarę roku 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: Samsung, wł.