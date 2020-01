Sony Xperia 5 ma aparat jak flagowce. Trzyletnie flagowce

Sony Xperia 5 została przeanalizowana przez DxOMark. Xperia 5 nie pochodzi z najwyższej półki, ale jej aparat już tak, przynajmniej teoretycznie.

Sony Xperia 5 debiutowała we wrześniu 2019 roku podczas targów IFA. To średniak z potrójnym aparatem z 12-megapikselowymi matrycami. Od flagowej Xperii 1 jest obecnie tańsza o niemal półtora tysiąca złotych, ale ma ten sam moduł aparatu głównego. Na coś takiego mogło się zdecydować tylko Sony.

Xperia 5, mimo pozycji „średniaka”, uzyskała imponujący wynik w rankingu DxOMark – 95 punktów. To stawia ją na równi z Galaxy Note8 roku i iPhone'em 8 Plus, które w swoim czasie wyznaczały standardy. To jej wyniki w kategorii foto i wideo:

Sony, ogarnij się

Można się więc pochwalić, że Xperia 5 ma aparat na poziomie flagowców, gdyby nie to, że to flagowce z 2017 roku. Gdyby wynik w DxO Mark był jedynym kryterium wyboru nowego smartfona, można wydać tyle samo (ok. 2500 zł) na iPhone'a 8 Plus lub o 500 złotych mniej na Galaxy Note8.

Jest nieźle, ale w szerszej perspektywie Sony się nie popisało. Xperia 5 jest nowsza od Xperii 1 i miała poprawić możliwości aparatu od strony oprogramowania. Nie mozna powiedzieć, że Sony nie dotrzymało słowa, ale zysk jest mizerny. Xperia 1 uzyskała wynik 91 punktów, a Xperia 5 tylko o 4 punkty więcej. Nowsza Xperia poprawiła nieco ekspozycję, tekstury zdjęć i zredukowała artefakty na zdjęciach nocnych, za to minimalnie pogorszyła kolory. Tylko że to tylko liczby, bo nawet bardziej doświadczony użytkownik nie zauważy różnicy.

Jakby tego było mało, Xperia 1 i Xperia 5 pokazują, jak bardzo Sony nie radzi sobie ze swoim własnym sprzętem. Sony dostarcza matryce do dziesiątek modeli smartfonów, które osiągają lepsze wyniki. Tu problem leży ewidentnie po stronie oprogramowania. W trybie manualny można z Xperii 5 wyciągnąć więcej, ale nie oszukujmy się – mało kto ma na to czas.

Xperia 5: wady i zalety aparatu

DxOMark podkreśla też zalety i wady aparatu w Xperii 5. Na plus zaliczone zostało dokładne ustawianie ostrości, kontrola nad szumem na zdjęciach oraz dobra stabilizacja obrazu na filmach. Specjaliści podkreślili też naturalny balans bieli na zdjęciach robionych w pomieszczeniach zamkniętych.

Wad jest znacznie więcej i nawet na przykładowych zdjęciach widać ograniczoną dynamikę zdjęć i przekłamania barw przy świetle słonecznym. Do tego dochodzą artefakty, przebarwienia problemy z autofokusem podczas nagrywania filmów.

