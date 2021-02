Samsung Galaxy M62 z gigantyczną baterią zadebiutuje 3 marca

Już niedługo do sprzedaży trafi globalna wersja Samsunga Galaxy F62. Urządzenie zadebiutuje jako Samsung Galaxy M62 i będzie się mogło pochwalić wyjątkowo dużym akumulatorem.

Samsung Galaxy F62 zadebiutował w Indiach w zeszłym tygodniu jako nowy przedstawiciel średniego segmentu cenowego. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7" i rozdzielczości 1080x2400 oraz procesor Samsung Exynos 9825. Jeśli ten ostatni brzmi znajomo, to nie bez powodu - mówimy tu o jednostce, która wcześniej napędzała Samsunga Galaxy Note10.

Oprócz tego urządzenie wyróżniało się gigantycznym wręcz akumulatorem o pojemności 7000 mAh, podobnie jak wcześniej model M51. Urządzenie zostało też wyposażone w poczwórny aparat z główną jednostką o rozdzielczości 64 MP, modułem ultraszerokim o rozdzielczości 12 MP, makro 5 MP i sensorem głęb, a także aparat do selfie o rozdzielczości 32 MP. Wreszcie całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI 3.1.

Samsung Galaxy F62 do tej pory dostępny był wyłącznie w Indiach, jednak wygląda na to, że jego światowa premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie trafi na inne rynki pod nazwą Samsung Galaxy M62, a pierwszym krajem, do którego dotrze, będzie Malezja. Telefon ma tam zadebiutować 3 marca, co zostało już potwierdzone przez samego producenta.

Czy Samsung Galaxy M62 trafi także do Polski? Bardzo na to liczymy, ale niestety na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać.

Źródło zdjęć: Samsung, Lazada

Źródło tekstu: GSMArena, Samsung, Lazada