Samsung Galaxy M33 5G zaprezentował się w testach Geekbench

Samsung przygotowuje się nie tylko do premiery flagowców z linii Galaxy S22, ale także telefonów z niższej półki. Jednym z nich jest Galaxy M33, który właśnie zaistniał w benchmarku Geekbench.

Poprzedni model z tej linii – Galaxy M33 5G – został zaprezentowany w sierpniu, wkraczając na rynek z układem Dimensity 720, ekranem 6,5 cala, potrójnym aparatem oraz akumulatorem 5000 mAh. W przygotowaniach jest już jego następca – Samsung Galaxy M33 5G, o którym pierwsze doniesienia pojawiły się około dwóch tygodni temu. Teraz istnienie tego telefonu potwierdza benchmark Geekbench 5.

Jak wynika z wyników testów, Samsung Galaxy M33 5G to model o oznaczeniu kodowym SM-M336BU. Urządzenie zdobyło 726 punktów w teście jednego rdzenia oraz 1830 w teście wielu rdzeni.

Co jednak ciekawe, tym razem zamiast chipsetu MediaTeka, Samsung wykorzysta swój własny układ Exynos 1200. Ta sama jednostka ma się znaleźć w innej nowości koreańskiego producenta – Galaxy A53 5G, który w tym samym teście zdobył nieco mniej punktów – odpowiednio 690 i 1846. W obydwu modelach test był prowadzony w trybie oszczędzania baterii, co może zaniżać rezultaty.

Exynos 1200 nie doczekał się jeszcze swojej premiery, ma to być następca Exynosa 1080 (5 nm), choć jego osiągi nie do końca na to wskazują – starszy układ ma nieco lepsze parametry. Chipset w konfiguracji Galaxy M33 5G składa się dwóch szybszych rdzeni 2,4 GHz, sześciu wolniejszych 2 MHz, ma też modem 5G. Za grafikę ma odpowiadać stary GPU Mali-G68. Nie są to jednak informacje w pełni potwierdzone.

Testowany Samsung Galaxy M33 5G ma 6 GB pamięci RAM oraz Androida 12, zapewne z One UI 4.0.

Wcześniej ten sam telefon pojawił się w bazie danych Safety Korea, co ujawniło pojemność akumulatora – dokładnie 5830 mAh, więc rynkowo będzie to zaokrąglane do 6000 mAh.

Z przecieków wynika też, że Samsung Galaxy M33 5G dostanie ekran LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ z wycięciem w kształcie kropli. Z tyłu obudowy znajdzie się sekcja foto złożona z czterech aparatów: głównego 64 Mpix oraz dodatkowych 8 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix, z przodu zamontowano aparat 13 Mpix. W spekulacjach pojawia się także wzmianka o szczelności obudowy IP67, ale kosztem tego wzmocnienia będzie rezygnacja z wyjścia audio 3,5 mm.

Galaxy M33 5G wnosi kilka usprawnień w porównaniu do poprzednika, co w połączeniu ze spodziewaną, korzystną ceną, może zapewnić mu sukces rynkowy, Premiera smartfonu ma nastąpić w styczniu 2022 r.

Na zdjęciu otwierającym: Galaxy M32 5G.

