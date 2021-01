Samsung Galaxy M02s - nowy budżetowiec z dużym akumulatorem

Indyjski oddział firmy Amazon opublikował na swojej stronie internetowej informacje na temat nadchodzącego smartfona firmy Samsung. Nie, nie chodzi o flagowe S21, ale o nowego reprezentanta segmentu budżetowego - Samsunga Galaxy M02s.

Nowy budżetowiec Koreańczyków ma mieć swoją premierę 7 stycznia, jednak już dziś poznaliśmy kilka istotnych szczegółów na temat jego specyfikacji.

Zobacz: Samsung Galaxy S21 - producent zaprasza na premierę

Zobacz: Samsung Galaxy A22 może okazać się najtańszym telefonem 5G

Urządzenie ma być wyposażone w wyświetlacz HD+ o rozdzielczości 6,5". Jego sercem będzie procesor Qualcomm Snapdragon - najprawdopodobniej jeden z układów z rodziny 4XX - sparowany z 3 lub 4 GB RAM. Wisienką na torcie, a przy tym jednym z głównych atutów nadchodzącego modelu, ma być akumulator o pojemności 5000 mAh.

Niestety na tym kończą się oficjalne informacje na temat specyfikacji. Z opublikowanego przez producenta krótkiego wideo można dodatkowo wywnioskować, że urządzenie zostanie wyposażone w potrójny aparat oraz port USB-C.

Cena? Jak na razie nie została ujawniona, jednak spekuluje się, że Samsung Galaxy M02s miałby kosztować na rynku indyjskim na mniej 10 000 rupii, co w przeliczeniu daje ok. 500 zł. Za te pieniądze może się on okazać całkiem ciekawą alternatywą dla tanich chińskich urządzeń spod znaku Realme czy Xiaomi.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, FoneArena