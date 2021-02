Samsung Galaxy M02 zaprezentowany. To kolejny tani telefon w portfolio koreańskiej firmy

W Indiach zadebiutował nowy, tani smartfon Samsunga, model Galaxy M02. Urządzenie jest napędzane MediaTekiem, zasilane baterią 5000 mAh i ma podwójny aparat fotograficzny z tyłu.

Samsung Galaxy M02 ma wymiary 164 x 75,9 x 9,1 mm i waży 206 g. Z przodu znajdziemy 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, z małym wcięciem na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.0). Tylny zestaw fotograficzny składa się z dwóch kolejnych aparatów: głównego o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.9, AF) oraz aparatu makro o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4).

Zobacz: Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - flagowy telefon o ogromnych możliwościach

Zobacz: Samsung Galaxy A52 i A72 na oficjalnych grafikach

Wewnątrz plastikowej obudowy pracuje chipset Mediatek MT6739W, współpracujący z 2 lub 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą kart microSD (oddzielny slot). Telefon wyposażono w łączność LTE Cat4 (150/50 Mb/s), Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.0. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh i pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.0.

Dostępność i cena

Samsung Galaxy M02 trafi do sprzedaży w Indiach 9 lutego tego roku. Do wyboru będą cztery wersje kolorystyczne: czarna, szara, niebieska i czerwona. Wariant 2/32 GB został wyceniony na 6999 rupii (358 zł). Przez ograniczony czas smartfon można zamówić w cenie obniżonej do 6799 rupii (348 zł). Cena wersji 3/32 GB nie jest jeszcze znana.

Zobacz: Koncepcyjny Oppo Reno z dwustronnym wysuwanym aparatem

Zobacz: Telefon do 1000 zł - TOP10 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung, Amazon