Wreszcie! Samsung Galaxy Fold doczekał się... Androida 10

Aktualizacje w świecie Androida mogą być rarytasem dla niektórych użytkowników - to fakt. Ze względu na fragmentację tego systemu, cały proces dostarczania uaktualnień do niektórych urządzeń może być skomplikowany. Samsung Galaxy Fold doczekał się Androida 10 po 7 miesiącach od premiery systemu na Pixelach od Google

Oczywiście, nikt nie oczekuje, że wszystkie telefony i tablety, jak jeden mąż będą od razu aktualizowane do najnowszych wersji Androdia, ale wszyscy bylibyśmy zadowoleni, gdyby to trwało nieco krócej. Samsung Galaxy Fold kosztuje prawie 2 tysiące dolarów, ale i tak trzeba było odrobinę poczekać na "dziesiątkę". Użytkownicy we Francji mogą już pobierać ważącą ponad 2 gigabajty paczkę usprawnień, inni posiadacze Foldów będą otrzymywali Androida 10 tzw. "falami".

Wraz z aktualizacją do Androida 10, użytkownicy telefonu / tabletu Samsung Galaxy Fold ucieszą się z interfejsu One UI w wersji 2.1 oraz marcowych poprawek bezpieczeństwa. W skład paczki wchodzą m. in. nowe, ulepszone animacje, usprawnione gesty, przemodelowana aplikacja aparatu, integracja z chmurą OneDrive od Microsoftu w Galerii i wiele, wiele więcej. To chyba wystarczające powody do tego, aby zainstalować tę aktualizację, gdy tylko będzie to możliwe.

Źródło tekstu: Neowin